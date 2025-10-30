'Это большая инвестиция': Польша начала строить завод 155-мм снарядов в 100 км от границы с Украиной. Фото

В Польском городе Красник стартовало строительство предприятия для выпуска гильз к артиллерийским боеприпасам калибра 155 мм. Его создаст оборонная компания MESKO, единственная в стране организация, которая производит гильзы такого типа. Проект предусматривает увеличение производственных площадей и модернизацию ранее созданных мощностей.

Видео дня

В Министерстве обороны Польши сообщили, что 29 октября на заводе провели церемонию закладки краеугольного камня и подписали акт о строительстве. Во время мероприятия руководитель министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это"большая инвестиция в Красник, большая инвестиция в безопасность, большая инвестиция в людей, которые найдут здесь работу".

Согласно плану работ, один из цехов расширят до 9000 кв.м. Строительство финансируют из Фонда капитальных инвестиций. В 2025 году концерн Польская оружейная группа (Polska Grupa Zbrojeniowa) получила 2,4 млрд злотых, 887 млн из этой суммы выделено MESKO для модернизации инфраструктуры и производственных линий.

"Мы выяснили, как финансировать заводы по производству боеприпасов в Польше, потому что их просто не существовало. У нас не было суверенитета в этой сфере, у нас не было безопасности в этом производственном диапазоне. Во время нашей сегодняшней встречи рабочие производят эти снаряды", – рассказал Владислав Косиняк-Камыш.

По словам чиновника, проект призван развить потенциал оборонной промышленности внутри страны. Он также отметил, что "граница польской безопасности лежит на украинско-российском фронте", а завод строят для общей безопасности жителей Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина выбрала основную боевую машину пехоты, которую будет производить на собственной территории – ею станет немецкая KF41 Lynx от концерна Rheinmetall. По словам генерального директора концерна Армина Паппергера, речь идет о контракте на поставку нескольких сотен машин, хотя точные цифры не раскрываются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!