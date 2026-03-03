Есть три причины: в Forbes объяснили, чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке

Эскалация между США, Израилем и Ираном может повлиять на позиции России на Ближнем Востоке. Журналисты издания Forbes пришли к выводу, что несмотря на риски для Москвы, война может дать Кремлю как минимум три преимущества.

Об этом говорится в материале Forbes, где журналисты ссылаются на оценки аналитиков и данные по экономическим и военным связям России с Ираном. В частности, эксперты Chatham House охарактеризовали подход Москвы как "стратегическое балансирование", отметив, что Кремль старается не втягиваться глубоко в конфликт, но поддерживает постоянный контакт с Тегераном.

Позиция Москвы

После ударов США и Израиля по Ирану министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования Тегерану и оказал политическую поддержку. В то же время Москва не предложила существенной военной помощи. И это, похоже, было сознательным выбором.

Год назад Россия подписала с Ираном 20-летний договор о партнерстве. Однако документ не предусматривал создание военного альянса или обязательств по взаимной обороне. Даже во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне прошлого года Москва не пыталась непосредственно защищать иранский режим.

На первый взгляд может показаться, что главными бенефициарами войны являются США и Израиль, а Россия рискует потерять влияние. Если иранский режим ослабнет или будет вынужден пойти на уступки Вашингтону, Кремль может потерять часть своих позиций в регионе. Подобная ситуация уже произошла в Сирии после падения режима Башара Асада, когда роль Москвы при новом лидере Ахмеде аль-Шаара стала более ограниченной.

Риски и потери

Полное падение иранского режима также несет для России финансовые риски. Речь идет о многомиллиардных инвестициях, включая проект железнодорожного маршрута между Россией и Ираном и соглашение на 25 миллиардов долларов по строительству четырех ядерных реакторов на юге Ирана. Москва также планировала расширять присутствие в нефтегазовом секторе страны.

В то же время авторы материала отмечают, что потеря авторитарных партнеров на Ближнем Востоке не обязательно означает крах российского влияния. После падения Асада Россия потеряла инвестиции и средства, предоставленные режиму в виде займов, но лишилась сложного союзника. Президент РФ Владимир Путин ранее пытался убедить Асада пойти на компромиссы с соседями и оппозицией, однако безрезультатно.

Даже после смены власти в Сирии Россия сохранила военные базы, хотя и с определенными ограничениями. Переговоры между новым сирийским руководством и Кремлем, по данным Forbes, оказались для Москвы продуктивными.

Меньшая зависимость

Отдельно аналитики обращают внимание на то, что Россия постепенно уменьшила зависимость от Ирана. В начале полномасштабной войны против Украины Москва активно использовала иранские дроны Shahed и комплектующие к ним. Эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов ударов по украинской инфраструктуре.

Однако с 2023 года Россия наладила производство подобных дронов на собственных предприятиях, в частности в специальной экономической зоне в Татарстане. Теперь Москва способна изготавливать беспилотники, почти идентичные Shahed, в больших объемах.

Иран также помогал России советами по обходу санкций и поддержке работы нефтегазового сектора. Но впоследствииКремль создал собственные альтернативные логистические сети и организовал так называемый теневой флот нефтяных танкеров. В итоге зависимость от Тегерана стала менее критической.

Три выгоды Кремля

Forbes называет три основных фактора, которые могут сыграть в пользу России в случае затяжного конфликта между США и Ираном.

Во-первых, рост цен на нефть. Более 20 процентов мирового экспорта нефти и газа проходит через Ормузский пролив. После начала войны иранские власти приказали судам разворачиваться. Потенциальное перекрытие этого маршрута может спровоцировать скачок цен, что выгодно для России, ведь нефтегазовые доходы формируют около 45 процентов федерального бюджета РФ.

Во-вторых, новые оборонные контракты. Накануне эскалации Иран заключил соглашение о закупке 500 переносных зенитных комплексов Verba и 2500 ракет класса "земля–воздух" российского производства. Хотя эти системы имеют ограниченные возможности против современной авиации, Тегеран и в дальнейшем будет оставаться покупателем российского оружия. По данным издания, с 1979 года Россия обеспечила треть всех иранских импортов вооружений.

В-третьих, возможно истощение американских запасов боеприпасов. Длительное противостояние США с Ираном может уменьшить резервы критически важных ракет, в частности перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО. Это может повлиять на способность Вашингтона поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что события на Ближнем Востоке имеют прямое влияние на переговоры с Россией.

В общем, заключает Forbes, хотя на первый взгляд Москва рискует потерять часть влияния, она традиционно пытается использовать глобальную нестабильность в собственных интересах. Кремль продолжает маневрировать между рисками и возможностями, пытаясь извлечь выгоду из новой конфигурации сил в регионе.

