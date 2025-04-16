Экс-президент Перу с женой получили по 15 лет тюрьмы: в чем их обвинили

Бывшего президента Перу Ольянта Умалу суд Лимы признал виновным в отмывании денег и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Аналогичное наказание за такое же преступление получила и его супруга Надин Эредия, основательница Националистической партии Перу.

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Причем, как отмечает BBC, прокуратура требовала 20 лет заключения для Умалы и 26,5 – для Эредии. Судебный процесс длился более трех лет.

Экс-президент Умала лично присутствовал при вынесении приговора, а его жена слушала объявление приговора по видеосвязи. 62-летний бывший президент и его супруга отрицают какие-либо правонарушения со своей стороны.

Ольянта Умала – бывший офицер армии (воевал против маоистов), в 2000 году возглавил военное восстание против тогдашнего президента Альберто Фухимори. Считается близким к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу человеком.

В 2011 году Умала баллотировался и выиграл выборы в президенты Перу. Однако в качестве президента бывший офицер продержался всего одну каденцию, и в 2016 году проиграл выборы.

Сразу после этого бразильский строительный гигант Odebrecht признался в выплате сотен миллионов долларов взяток государственным служащим и политическим партиям, чтобы получить государственные и коммерческие заказы.

Умалу и его жену обвинили в получении миллионов долларов от Odebrecht. Уже в 2017 супруги в рамках расследования указанного дела попали в СИЗО. Их выпустили через год, но расследование связей Умалы и Эредии с Odebrecht продолжалось, и было завершено вышеуказанным приговором.

Как сообщал OBOZ.UA, у действующего президента Перу Дины Болуарте также проблемы с законом. В прошлом году она заявила, что не уйдет в отставку из-за обысков у нее и расследования фактов незаконного обогащения и недекларирования собственности. Причем обыски проводились и в личной резиденции президента, и во дворце, где она "работает".

А ее предшественник Педро Кастильо был арестован после попытки распустить Конгресс во избежание суда по делу об импичменте. Позже Конгресс все-таки объявил недоверие Педро Кастильо.