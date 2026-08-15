"Экономика катится к краху": в Нидерландах сотни фермеров вышли на протест из-за ужесточения экологических требований

В нидерландском Ден-Боше сотни фермеров протестовали у здания провинциального правительства против отмены разрешений у пяти птицеводов. Причинами называют выбросы азота, который попадает в соседний природный заповедник.

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Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS. В то же время отмена разрешений для владельцев птицеводческих хозяйств пока не является окончательной.

Что известно

По сообщению телеканала, другие фермеры также опасаются, что их собственные разрешения могут быть отменены. На протесте митингующие несли транспаранты с лозунгами "Остановите эту политику, верните фермерам их свободу","С этим кабинетом министров у руля наша экономика катится к черту" и т. д.

По данным вещателя, после многолетних судебных тяжб администрация провинции решила отменить разрешения пяти птицеводов в связи с возбужденным делом, инициированного экологическими организациями Нидерландов "Мобилизация за окружающую среду" и "Веренигинг Лефмилье", которые обратились с просьбой отменить разрешения из-за "загрязнения с высоким уровнем выбросов".

Судья постановил, что провинция, фермеры и экологические организации должны совместно разработать план по ограничению осаждения азота. Фермеры разработали план, на который провинция не отвечала месяцами, а впоследствии отменила разрешение без четкого объяснения. Министр сельского хозяйства Нидерландов Ярмин ван Эссен заявил, что кабинет министров намерен сделать все возможное, чтобы предотвратить отмену разрешения, и считает, что птицеводам необходимо предоставить возможность предложить новые планы.

Напомним, британские фермеры возмущены импортом украинских яиц из-за более дешевой продукции и различных стандартов производства, в частности использования клеточного содержания. Однако Лондон не вводит ограничений и продолжает импорт, ведь собственного производства не хватает, а спрос на яйца растет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, испанские фермеры требуют от Украины отменить пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и сои. В противном случае Европейский Союз должен ввести пошлины на украинское масло.

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