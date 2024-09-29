Дуда пойдет под суд: в чем провинился президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом из-за своего неудачного высказывания, сделанного еще 20 сентября 2023 года в эфире местного ТВ. Судьям придется установить, оскорблял ли он зрителей фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница", когда говорил, что "в кинотеатре сидят только свиньи".

Видео дня

Против главы страны подан гражданский иск об ущемлении личных прав. Санкции, которые грозят политику, – это публичное извинение (в том числе с публикацией в СМИ) или компенсация. Об этом пишет Fakt.

Судиться с Дудой решила общественная организация "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения". Активисты уверены, что президент "оскорбил граждан своей страны".

Первое слушание по делу состоится 24 октября 2025-го в 10:00 в Окружном суде Варшавы. Напомним, что в мае того же года в Польше пройдут выборы президента. Дуда ранее заявлял, что баллотироваться больше не намерен, поэтому в будущих судебных заседаниях он будет участвовать как уже бывший глава государства.

В "Центре мониторинга" сообщили, что слушания пройдут дистанционно. "Поэтому у каждого из вас будет возможность присоединиться к нему, сидя перед экраном своего компьютера", – написала пресс-служба ОО.

Что стало причиной иска против Анджея Дуды

Подобный судебный процесс – первый в истории Польши. Это результат слов президента о зрителях фильма "Зеленая граница".

Кинокартина режиссера Агнешки Холланд показывает историю беженцев из Ближнего Востока и Африки, желающих попасть в ЕС через Беларусь и Польшу.

"Тот факт, что госпожа Холланд показывает польских офицеров, выполняющих свои задачи для польского общества, для безопасности всех нас, Республики Польша... Меня не удивляет, что пограничники, посмотревшие этот фильм, сказали: "Только свиньи сидят в кинотеатрах", – заявил Дуда.

Позже в комментарии СМИ ему пришлось оправдываться, что это не его собственные слова – а всего лишь цитата. Глава Польши сослался на "право цитирования".

Польский адвокат Петр Милик отметил, что это беспрецедентный судебный процесс. Он не исключает, что Дуде придется извиняться.

"Дело чрезвычайно интересное и сложно предугадать, как поведет себя суд... Дела о нарушении личных прав часто возбуждаются против политиков и общественных деятелей, но никогда раньше против президента Республики Польша", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на август 2024 года Польша передала Украине военной помощи примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военной, гуманитарной, другой – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!