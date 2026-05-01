'Красный уровень' опасности: Землю накроет сильная магнитная буря

В первый день мая Землю накроет мощная магнитная буря "красного" уровня. Уже в субботу солнечная активность снизится до безопасного уровня.

Об этом свидетельствует прогноз приложения Meteoagent. По оценкам специалистов, К-индекс достигнет отметки 5.3, что соответствует "красному" уровню.

Согласно прогнозу, в субботу, 2 мая К-индекс снизится до отметки 2.3. Это соответствует безопасному уровню. Похожая ситуация ожидается и 3 мая.

Как улучшить самочувствие

Самыми чувствительными к магнитным бурям являются люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и вызывает дискомфорт.

Чаще всего повышенная солнечная активность вызывает головную боль, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Чтобы легче перенести такие периоды, специалисты советуют контролировать давление, пить достаточно воды, избегать переутомления и стресса, а также придерживаться легкого и сбалансированного питания.

Для отдельных групп рекомендации отличаются: гипертоникам стоит ограничить соль, гипотоникам – осторожно использовать тонизирующие напитки, людям с сердечными болезнями следует избегать резких нагрузок и перепадов температур. Пожилым людям советуют уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

