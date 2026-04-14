'Должна умереть': в Италии водителя 'скорой' уличили в серии убийств, всплыли жуткие подробности

В Италии расследуют дело водителя скорой помощи Луки Спады, которого подозревают в убийстве шестерых пожилых людей. После смерти 85-летней пациентки мужчина находится под стражей.

По версии следствия, 25 ноября 2025 года во время перевозки 85-летней Деанны Мамбелли ей могли ввести воздух через вену. Прокуратура считает, что это могло быть причиной смерти. Об этом сообщают местные медиа.

Следователи говорят, что есть несколько отягчающих обстоятельств. Среди них то, что подозреваемый мог пользоваться беспомощностью пациентов и своим служебным положением. Вместе с тем мотив преступлений пока неизвестен и еще проверяется.

Также следствие проверяет, могли ли быть другие подобные случаи среди пациентов, которых перевозили той же скорой. В некоторых случаях причину смерти трудно установить, потому что возможные следы со временем исчезают.

Отдельно проверяют камеры в машине скорой. По состоянию на момент публикации известно, что в день смерти 85-летней женщины они не работали из-за технической неисправности. В материалах дела есть и перехваченные разговоры, где подозреваемый якобы говорил циничные вещи о смерти пациентов. По словам следователей, мужчина сам упоминал о связях с ритуальными агентствами, однако такая информация проверяется.

Напомним, в Германии в лесу Кеферталер вблизи Маннгейма обнаружили тело 19-летней украинки по имени Мария. В убийстве девушки подозревают 17-летнего сирийца Мохаммеда, который был в отношениях с жертвой.

Также OBOZ.UA сообщал, в США подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой признали психически неспособным к участию в судебном процессе. Речь идет о мужчине, которого обвиняют в смертельном нападении на 23-летнюю беженку в городе Шарлотт.

