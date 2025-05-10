Дочь Ким Чен Ына, которая может возглавить КНДР, переросла папу и стала кумиром элиты. Фото

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына переросла отца и вызвала настоящий бум на пищевые добавки. Теперь родители в КНДР мечтают, чтобы их дети росли так же стремительно, как и Ким Чу Е.

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Юная Ким Чу Е, которой ориентировочно 12-13 лет, заметно выросла и уже почти сравнялась со своим отцом, рост которого составляет около 170 см. Ее внешний вид на последнем публичном мероприятии вызвал оживленное обсуждение среди жителей Северной Кореи, пишет Radio Free Asia.

Все больше северокорейских родителей пытаются узнать, в чем секрет такого роста, и обращают внимание на пищевые добавки. Особой популярностью начали пользоваться южнокорейские витамины, в частности "Тентен чу", которые считают "волшебным средством" для физического развития детей.

Ким Чу Е последний раз появилась в государственных северокорейских СМИ 25 апреля во время церемонии спуска на воду военного корабля на пристани Нампо. На фото она стоит рядом с Ким Чен Ыном и на вид такого же роста, что и он. Даже если она была на каблуках, ее рост впечатляет как для подросткового возраста, учитывая, что средний рост 12-летней девочки в Южной Корее – 155 см.

"Три года назад, когда дочь верховного лидера впервые появилась на телевидении, она все еще выглядела как маленький ребенок", — сказал анонимный источник из провинции Северный Хамгён. "Но недавно, на мероприятии по запуску эсминца, она так выросла, что ее рост был почти сопоставим с ростом ее отца".

Рост дочери Кима стал предметом восхищения среди населения. С тех пор, как она впервые появилась на публике в 2022 году, Чу Е превратилась из ребенка в юную особу со значительно более взрослым видом, что и видно на фото. Это вызвало волну интереса к физическому развитию детей в Северной Корее, где долгое время страдали от недостатка пищи.

По данным ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка, по состоянию на 2022 год почти 17% северокорейских детей до 5 лет имели задержку роста из-за хронического недоедания. На этом фоне дочь лидера выглядит как воплощение здоровья и достатка, что еще больше подчеркивает социальное неравенство в стране.

Такой контраст спровоцировал не только возмущение, но и желание повторить успех "первого ребенка страны". Следовательно, южнокорейские пищевые добавки стали очень востребованными среди элиты. Особенно популярны витамины "Тентен чу", которые в Северной Корее продаются по цене в четыре раза выше, чем в Южной Корее, так стоят около 69 долларов. Однако их все равно активно скупают.

В Северной Корее рост ребенка имеет значение не только для здоровья, но и для будущего — социального статуса. Молодых людей, которые не соответствуют армейским стандартам, не берут в армию, что автоматически снижает их статус. По словам источников, школьники с низким ростом иногда не могут достичь даже 150 см и поэтому оказываются вне "престижных" путей развития.

"В наши дни жители все больше сосредотачиваются на росте своих детей. Раньше детей в Северной Корее считали социально неблагополучными из-за их низкого роста, особенно когда они заканчивали среднюю школу в 17 лет и не могли достичь даже 150 см", — заявил источник.

Родители готовы отказываться от других товаров, лишь бы приобрести дорогие добавки для своих детей. Часто эти препараты попадают в страну контрабандой, замаскированные под китайскую продукцию, чтобы избежать преследований.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах Северной Кореи ученики как минимум на трех уроках в день изучают всю семью Ким Чен Ына. Среди тем, которые должны знать школьники, главной становится "История детства и революционная история". Даже если ребенок отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками и другими предметами, общая оценка будет зависеть от уровня владения идеологическими дисциплинами.

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