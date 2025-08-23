Четыре взрывных устройства весом до 27 кг: стали известны детали подрыва "Северных потоков"

На газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине примерно 70-80 метров в Балтийском море были заложены не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое. Взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена; бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия.

Об этом заявили немецкие СМИ (в частности ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit), которые получили доступ к ордеру на арест Сергея К. – украинца, которого подозревают в организации диверсии. Взрывы на газопроводах прогремели 26 сентября 2022 года.

Фигуранта арестовали в Италии в среду, 20 августа

49-летнего гражданина Украины задержали поздно вечером на курорте в итальянской провинции Римини. Он отдыхал там с женой и детьми.

Генеральная прокуратура Германии получила европейский ордер на его арест за несколько дней до этого.

Немецкие следователи считают, что Сергей К. исполнял роль руководителя всей операции. Утверждается, что К. был на борту парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась диверсантами.

Адвокат К. отвергает обвинения, настаивая на том, что Сергей невиновный, и он будет бороться с его вероятной экстрадицией в ФРГ.

Журналисты отметили: когда в пятницу Сергея К. доставили к магистрату Болонского суда, на него надели наручники и сопровождали трое полицейских. Это не помешало украинцу показать журналистам три пальца – символический жест, который напоминает тризуб, национальный герб Украины.

Детали подрыва "Северных потоков"

В материалах, которые получили немецкие издания, утверждается, что Сергей К. поднялся на борт ранее арендованной парусной лодки в Вике на острове Рюген вместе со своей группой. Вероятно, она состояла из шкипера, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам.

Далее водолазы установили на трубах не менее четырех бомб (от 14 до 27 килограммов каждая).

По данным следователей, Сергей К. предположительно сошел с парусной яхты в Вике 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез обратно на Украину. Другие подозреваемые якобы вернулись в Хоэ-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту "Андромеда".

В чем обвиняют и что грозит украинцу

В ордере на арест К. указан как соучастник, обвиняемый в "антиконституционном саботаже", "умышленном взрыве" и "разрушении зданий". Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

"Вскоре после взрывов следователи провели подводные роботы для исследования морского дна, взятия проб грунта и извлечения частей разрушенного трубопровода. Благодаря информации от иностранной разведки, они наконец выследили парусную яхту, арендованную в Мекленбурге-Передней Померании по поддельным личным данным через польскую подставную компанию.

Следователям удалось получить отпечатки пальцев и следы ДНК на судне, а также обнаружить следы взрывчатых веществ", – сказано в сообщении.

Еще один подозреваемый смог сбежать

Сотрудники следственной группы считают, что им удалось установить личности нескольких подозреваемых. Предполагается, что это несколько украинских гражданских лиц, а также бывших и действующих военнослужащих.

В прошлом году немецкие следователи пытались арестовать своего первого подозреваемого: они выследили в Польше украинца Владимира З., который якобы был причастен к инциденту. По версии правоохранителей, он был водолазом.

Но, несмотря на европейский ордер на арест, З. удалось скрыться – возможно, при помощи Киева. По сообщениям СМИ, он покинул страну на автомобиле украинского дипломата, прежде чем его успела арестовать польская полиция.

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно отрицает причастность своего правительства к подрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2".

Как писал OBOZ.UA, итальянские издания утверждают, что задержанного зовут Сергей Кузнецов и он является бывшим капитаном ВСУ. Ожидается, что после экстрадиции из Италии обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федерального суда Германии.

