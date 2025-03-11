Депутат сорвал выступление Орбана его же антироссийской речью: как наказали политика. Видео

24 февраля независимый депутат парламента Венгрии Акош Хадхази сорвал выступление премьер-министра Виктора Орбана, включив аудиозапись его речи 18-летней давности с призывами избегать зависимости от России и развиваться как западная страна. За это спикер палаты представителей от партии "Фидес" Ласло Кевер оштрафовал политика на 7 млн форинтов (780 тыс. гривен).

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Чтобы изъять эту сумму, оппозиционеру приостановили выплату депутатской зарплаты на четыре месяца. Хадхази рассказал о ситуации на своей странице в Instagram.

В письме о решении, которым депутат поделился в соцсети, сказано, что Хадхази "нарушил ход заседания" и лишил премьера возможности "реализовать свое право на выступление".

Кевер не увидел в акции политического протеста – он утверждает, что "единственной целью" Хадхази было сорвать заседание и "провокационно привлечь внимание" СМИ.

Также спикер обвинил оппозиционера в том, что тот выступил на пленарном заседании лишь однажды, регулярно называл парламент Венгрии кукольным театром и нелегитимным, и в его работе, по его мнению, нет смысла участвовать.

"Письмо Кевера – это важный документ эпохи, в котором власть фиксирует, что она ожидает от оппозиции: сидеть в "парламенте" и молча. сложив руки, слушать даже самые большие зверства. И, конечно, иногда выступать – но только с тем, что товарищ Кевер позволит сказать", – прокомментировал решение оштрафованный депутат.

О чем была речь Виктора Орбана от 2007 года, аудиозапись которой включил Акош Хадхази

Оппозиционный политик напомнил, как сильно отличалась позиция Орбана 18 лет назад от нынешней. 30 марта 2007 года в парламенте Орбан заявлял следующее:

"Какое послание мы можем сделать отсюда в будущее, тем, кто моложе нас? Ну, во-первых, мы показывали на дверь некоторым вещам не для того, чтобы они вернулись через окно. Мы открыли дверь Западу и показали на дверь русским, Советскому Союзу и коммунизму. И мы говорим будущему, чтобы оно не позволило всему этому снова уйти в прошлое.

Мы отправляем послание поколению, которое придет после нас, не допустить, чтобы демократия, за которую боролось наше новое западное поколение, превратилась в многопартийную систему без демократии. Потому что сегодня в Венгрии отсутствует сама суть демократии, ответственности и подотчетности. Остались лишь институты. Это многопартийная система, лишенная сути демократии, и мы, дорогие молодые люди, не должны этого допустить. И точно так же мы не должны позволить молодым людям, которые придут после нас, после того как мы освободимся от участи самых веселых бараков советской системы, превратить Венгрию в самые веселые бараки "Газпрома". Это действительно важные послания на будущее.

Как своего рода новое западное поколение, мы посылаем молодому поколению сигнал о том, что да, они должны продолжать поддерживать Западную Венгрию и не позволять Венгрии сворачивать с этого пути. Им нравится, что Венгрия – западная страна, а это значит, что мы верим в свободу человеческой воли и верим во взаимную ответственность друг за друга, что является неотъемлемой частью западной культуры. Нефть может прийти с Востока, но свобода всегда приходит с Запада. И демократию невозможно контролировать сверху, она может только вырастать из сердец людей и организовывать пригодную для жизни венгерскую жизнь".

Как писал OBOZ.UA, недавно Виктор Орбан потребовал от Европейского Союза "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. Если позиция Будапешта не будет учтена, премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать принятие любых решений Евросовета касательно российско-украинской войны.

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