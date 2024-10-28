Дела у Харрис плохи. У неё обрушились опросы очередные в 3х качающихся штатах.

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Трамп явно на волне подъёма. Сейчас просто так волна пошла в его пользу или до почтенной публики дошла вся та пустота, что наполняет Харрис - мне не ведомо. Хотя я склоняюсь к мнению, что демократы убили сами себя за последние 4 года. Убили заслуженно и с полным знанием дела, уйдя настолько влево, что от них отрыгивается уже. Потому даже Трамп кажется спасением в такой ситуации. Ей богу, не за коммунистов же голосовать!!!