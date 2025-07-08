Действовали по заказу ЧВК 'Вагнер': в Британии трех мужчин признали виновными в поджоге предприятий, связанных с Украиной

Во вторник, 8 июля, в Великобритании трех мужчин признали виновными в поджоге лондонских предприятий, связанных с Украиной. Злоумышленники сделали это в прошлом году по заказу российской ЧВК "Вагнер", нанеся ущерб на сумму около 1 миллиона фунтов стерлингов.

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Об этом сообщает Reuters. Суд присяжных признал виновными 23-летнего Нии Коджо Менса, 23-летнего Джакима Роуза и 20-летнего Угниуса Асмену, хотя они отрицали эти обвинения.

Четвертый мужчина, 61-летний Пол Инглиш, был оправдан.

20-летний Эштон Эванс и 23-летний Дмитриюс Паулаускас отрицали два пункта обвинений в том, что они знали о террористических актах, но не обнародовали эту информацию. Эванса признали виновным по одному обвинению и сняли с него второе, а Паулаускаса оправдали по обоим обвинениям

Ранее 21-летний главарь группировки Дилан Эрл уже признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах в 2024 году, который был направлен против компаний, поставлявших спутниковое оборудование Starlink в Украину.

Эрл также стал первым человеком, осужденным по Закону о национальной безопасности. Он признал свою роль в заговоре, направленном против винного магазина и ресторана в престижном лондонском районе Мейфер. Планировалось похищение их владельца, известного критика российского диктатора Владимира Путина.

23-летний Джейк Ривз также признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в получении материальной выгоды от иностранной разведки, что является нарушением Закона о национальной безопасности.

Командующий Доминик Мерфи, руководитель Контртеррористического командования лондонской полиции, заявил, что оба заговора с участием Эрла демонстрируют "проектирование российским государством активности в Великобритании".

Эрл обменивался сотнями сообщений с куратором из "Вагнера", который поощрял его искать связи с футбольными хулиганами, ирландскими республиканскими боевиками и известными преступными группировками. Эрл также выразил желание воевать в составе ЧВК.

Контакт Эрла использовал имя "Privet Bot" в Telegram. Этот аккаунт рекламировался на канале Grey Zone, аффилированном с ЧВК "Вагнер". Мерфи заявил, что он уверен, что "это был "Вагнер", и именно российское государство дает задания этим лицам".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритании перед судом предстали шесть человек, обвиняемых в диверсии в Лондоне по заказу российской ЧВК "Вагнера". У прокуроров есть доказательства, что фигуранты подожгли склад, который занимался поставками товаров для Украины.

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