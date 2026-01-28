'Чтобы не быть слабаком': Рубио рассказал, почему прячется от Трампа на борту президентского самолета

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время международных перелетов старается не показывать президенту Дональду Трампу, что спит на борту Air Force One. Глава Белого дома принципиально не дремлет в самолете и может негативно воспринять сон высокопоставленных чиновников.

На борту президентского самолета есть отдельный кабинет с двумя диванами, где он иногда пытается отдохнуть. Об этом в интервью для New York Magazine заявил Марко Рубио.

Впрочем, чтобы не привлекать внимание президента, госсекретарь полностью заворачивается в одеяло и накрывает голову, чтобы выглядеть как обычный сотрудник, который случайно задремал. Дональд Трамп во время перелетов часто выходит из своей каюты и проходится по салону, проверяя, кто не спит.

Госсекретарь признался, что не хотел бы, чтобы президент увидел его отдыхающим и воспринял это как проявление слабости. В то же время Рубио охарактеризовал Трампа как чрезвычайно активного и энергичного человека с исключительной памятью и внимательностью к деталям. По его словам, президент демонстрирует физическую выносливость, которая поражает даже ближайшее окружение.

Есть слухи и спекуляции вокруг физического состояния президента, в частности синяки на его руках, эпизоды сонливости во время публичных мероприятий и проблемы с кровообращением.

Сам Трамп неоднократно отрицал любые серьезные проблемы со здоровьем и заявлял, что находится в "отличной физической форме". Он также предупредил, что может подать в суд на издание, если материал будет содержать негативные утверждения относительно его состояния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио утвержден на должность государственного секретаря США. За это проголосовали 99 его коллег в Сенате, против – 0.

