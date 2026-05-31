Четвертое за неделю: США снова поразили судно наркоторговцев в Тихом океане. Видео

30 мая американские военные в четвертый раз за неделю уничтожили судно наркоторговцев. В ходе операции погибли трое "мужчин-наркотеррористов".

Видео дня

Об этом сообщили в Южном командовании США. Военные также поделились кадрами уничтожения судна.

"30 мая по указанию генерала Фрэнсиса Л. Донована, Объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертоносный кинетический удар по судну, которое эксплуатируется определенными террористическими организациями", – говорится в сообщении.

По данным разведки, борт проходил в восточной части Тихого океана и участвовал в "операциях по наркоторговле".

"Во время этой операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов. Ни один из военнослужащих США не пострадал", – добавили в Южном командовании.

Напомним, Европейское полицейское управление разоблачило одну из самых опасных организованных преступных сетей Шотландии, связанных с наркотрафиком. Это стало возможным в результате международной операции, которая проводилась в Нидерландах, Испании и Великобритании при координации Европола и Евроюста.

Также OBOZ.UA сообщал, в Чехии полиция остановила автомобиль митрополита Русской православной церкви Илариона. При досмотре в багажном отделении обнаружили четыре контейнера с неизвестным веществом белого цвета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!