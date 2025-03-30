Если бы Президент Трамп знал и читал произведения Ивана Крылова, то он должен был вспомнить его басню "Лебедь, рак и щука". В современной интерпретации Лебедь это Украина, которая пытается взлететь с помощью неведомых сил, Рак это Соединенные Штаты, которые пятятся назад и стараются извлечь для себя выгоду из ничего, а Щука это россия, которая хочет еще что-то откусить.

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Что касается вопроса – где же воз, который не что иное, как перемирие в Украине? Он и ныне там, где был до Трампа и будет там еще весьма продолжительное время. Никакого перемирия ни до Пасхи, ни до 9 мая не будет и Трамп в очередной раз теряет свое давно потерянное лицо. Он собрал в советники и секретари по обороне и разведке людей, не имеющих никакого понятия ни в военном деле, ни в разведке. Белый дом превратился в цирк с конями. Недавний скандал с утечкой и обнародованием совершенно секретной информации показал полную некомпетентность окружения Трампа. Сенатор – республиканец Джон Оссофф на слушаниях в Сенате едва сдерживал свое раздражение и открыто затыкал рот директору ЦРУ и главе национальной разведки: "Постойте! Что вы несете? Это недопустимо и вы должны понести ответственность!". Другие сенаторы высказались за отставку всей этой кучки бездарей, собравшихся вокруг Трампа и рассчитывающих на его поддержку.

Первым в очереди на вылет должен быть по логике вещей Спикер нижней палаты представителей Джонсон. Преимущество республиканцев в Конгрессе мизерное, всего три голоса. Как только они их потеряют, у Трампа настанут непростые времена. Сенаторы тоже не захотят жертвовать своей карьерой ради спасения "гения" Трампа и скоро мы увидим перемены и в Сенате. После этого вся деятельность Трампа сведется к игре в гольф и страной начнет управлять Сенат. Канада и Европа уже показали "свои зубы" и тарифы на продукцию из этих стран никого там не испугали. Когда американский народ почувствует на своей шкуре все "прелести" указов и "реформ" Трампа в виде скачка цен на продукты, автомобили и другие товары, мы увидим – можно ли щелчком пальца "свалить" Америку? Американцы привыкли, в отличии от россиян, к демократии и сытой жизни, поэтому заткнуть им рот и потерять свои сбережения не под силу ни Трампу, ни Маску и никому во Вселенной.

Массовые протесты, судя по настроению американцев, начнутся уже в мае. Дальше – больше. Чем хороша Америка по части гражданского сопротивления? Это – федеральное государство и каждый штата – мини страна. Губернатор штата фактически не подчиняется президенту. В Америке – муниципальная полиция, которая следует букве закона, а не указам президента. Для нее нет разницы между сторонником Трампа и его противником. Это, возможно, не понимают в россии, и рассчитывают на власть и своеволие Белого дома, словно он может рулить так, как считает нужным. В Кремле также ошиблись, как и с Украиной, намереваясь "взять Киев за три дня". Напомню тем, кто не в курсе результатов последнего голосования в Соединенных Штатах: за Трампа – 32%, за Харрис – 31%, не голосовало – 36%, против всех – 1%. Теперь представьте, если придет в следующем году на промежуточные выборы хотя бы половина из тех, кто игнорировал выборы в 2024, и проголосует против республиканцев (это значит – против Трампа)? Никакой ИИ и фальсификации ничего не изменят. Мы на пороге больших потрясений и не менее больших перемен.

Теперь еще немного статистики – в Канаде, Великобритании, Франции и Германии проживает 260 миллионов человек, их совокупный ВВП составляет 13 триллионов $, а вместе с другими странами ЕС, Японией, Ю.Кореей и Австралией - 28 триллионов $. В Соединенных Штатах проживает 340 миллионов с ВВП 27 триллионов $. Европейский Союз не нуждается ни в чем и легко переживет "развод" с Соединенными Штатами, тогда как для Вашингтона это будет намного болезненней с серьезными последствиями. Трамп это пока не понял. Скоро эти "неприятности" ему объяснят и, не исключено, что попросят добровольно уйти.