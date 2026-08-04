Чехия прекращает предоставление временной защиты украинцам, уклоняющимся от военной обязанности: как это будет работать

В Чехии ввели новое условие для оценки права на временную защиту – оно касается лиц в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих военной службе в Украине. Такие лица должны быть зарегистрированы в приложении Резерв+ и выполнять свои военные обязанности.

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Это условие распространяется на заявления, поданные с 5 августа 2026 года. Об этом сообщили на официальном информационном портале для иностранцев Министерства внутренних дел Чешской Республики.

"Подтверждение выполнения воинских обязанностей с 5 августа 2026 года станет обязательным требованием при подаче заявления о предоставлении временной защиты для этих лиц. Без этого временная защита не будет предоставлена", – говорится в сообщении.

На какие заявки будет распространяться новое условие

Условие касается заявлений, поданных с 5 августа 2026 года:

– первая временная защита;

– повторная временная защита;

– временная защита с целью совместного проживания семьи.

Это не касается лиц с действующей временной защитой на день принятия решения. Документ о выполнении воинских обязанностей не будет требоваться при продлении временной защиты до 31 марта 2028 года.

Кто должен будет подтверждать выполнение воинских обязанностей

– Лица, подлежащие призыву, возрастом 18-22 лет (необходимо подтвердить регистрацию в приложении Резерв+).

– Лица, подлежащие призыву, возрастом 23-60 лет (необходимо подтвердить, что в их е-ВОД (электронный военно-учетный документ) содержится информация об освобождении от исполнения воинской обязанности).

Как подтвердить выполнение воинских обязанностей

Выполнение воинских обязанностей необходимо подтвердить одним из приведенных ниже способов. Предоставление электронного военно-учетного документа (е-ВОД) и подтверждение его действительности обязательны во всех случаях.

– е-ВОД (электронный военно-учетный документ). Этот документ доступен в приложении Резерв+, его необходимо предоставить в бумажной форме; в любой другой форме (например, в виде скриншота) он не будет принят. При подаче заявления необходимо будет подтвердить актуальность этого документа сотруднику Департамента по вопросам убежища и миграционной политики (OAMP) путем просмотра профиля в приложении Резерв+ непосредственно на электронном устройстве.

– е-ВОД в бумажной форме, официально заверенный дипломатическим представительством Украины. Официальное заверение документа должно быть сделано не более чем за 3 рабочих дня до подачи заявления о временной защите.

– Штамп Государственной пограничной службы Украины о выезде, проставленный в действующем загранпаспорте гражданина Украины после вынесения решения, а также е-ВОД, порядок подтверждения которого такой же, как в предыдущих пунктах.

Помимо этого нововведения, процесс продления временной защиты в Чехии будет проходить так же, как и в предыдущие годы – через онлайн-регистрацию и личный визит в отделение Министерства внутренних дел для получения новой визовой наклейки. После успешного прохождения обоих этапов временная защита будет продлена до 31 марта 2028 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что среди украинских беженцев, прибывающих в Чехию, резко возросло число мужчин призывного возраста. На этом фоне правительство страны поддержало инициативу Еврокомиссии ограничить предоставление им временной защиты после 4 марта 2027 года.

Главной причиной пересмотра политики Праги стало увеличение нагрузки на чешскую инфраструктуру. Чехия исчерпывает возможности для приема новых людей и уже длительное время оказывает им поддержку на пределе своих возможностей.

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