Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года: подробности

Правительство Чехии 9 июля поддержало предложение министра обороны Яны Черноховой и утвердило программу обучения в стране украинских пилотов истребителей F-16. Украинских защитников будут обучать на базе государственной компании LOM Praha, программа будет включать 150 часов летной подготовки стоимостью примерно 32 миллиона чешских крон (63,5 млн грн).

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Ожидается, что уже в этом году будет подготовлено восемь боевых пилотов из Украины. Хотя чешская армия не имеет на вооружении F-16, украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на стимуляторах, отмечает Минобороны Чехии.

"Если Украина хочет продолжать эффективно защищаться от российской агрессии, ей нужна не только военная техника, но и хорошо обученные Вооруженные Силы, в частности Воздушные Силы. Как активный член так называемой коалиции возможностей, Чехия осознает свою ответственность в дальнейшей поддержке Украины, подвергшейся нападению, тем более, что такая поддержка соответствует стратегическим интересам нашей страны", – заявила Яна Чернохова.

Как отметили в Минобороны страны, все расходы на обучение украинцев покроет именно оборонное ведомство.

Воздушные Силы Чехии используют самолеты Albatros L-39 (C и N), L-410 и вертолеты Enstrom-480 и Ми-17. Вся указанная техника эксплуатируется LOM Praha Air Training Center.

"Подготовка украинских пилотов в нашем учебном центре летной подготовки LOM – это не только профессиональный вызов для нас, но и проявление активного участия в поддержке Украины и нашей солидарности. Мы имеем возможности, знания и опыт", – считает глава LOM Praha Иржи Протива.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский утверждал, что его страна сможет до сентября 2025 года включительно ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы". Более того, такие поставки могут продолжаться и после сентября.

Однако эти планы будут зависеть от нынешних парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью и могут привести к власти противника военной помощи Киеву.

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