Чехия перебросила в Польшу три вертолета для усиления защиты неба. Фото

В понедельник, 15 сентября, три чешских вертолета Ми-171Š приземлились на восточной границе Польши. Это вертолетное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций (Special Operations Air Task Unit, SOATU), будет действовать на территории страны в рамках усиления обороны восточного фланга Североатлантического альянса.

Цель этого подразделения – поддержка присутствия НАТО в регионе и одновременно усиление возможностей Вооруженных сил Польши. Об этом сообщили на сайте чешской армии.

Там отметили, что чешское вертолетное подразделение будет действовать в Польше в течение нескольких месяцев. Его основной задачей будет усиление польских вооруженных сил в выполнении их задач по защите воздушного пространства.

"Мы выполняем обещание, которое дали нашему близкому союзнику. Наши солдаты уже находятся в Польше и готовы участвовать в усилении защиты воздушного пространства на восточной границе Польши", – сказала министр обороны Яна Чернохова.

Решение о направлении вертолетного подразделения было принято в среду, 10 сентября, после вторжения в Польшу российских дронов. Через три дня один из вертолетов провел разведку будущего места дислокации. В воскресенье три Ми-171Š отправились в Польшу, они прибыли на место назначения днем 15 сентября.

"Присутствие вертолетного подразделения в этой стране является важным шагом в сотрудничестве альянса и подтверждает готовность Чешской Республики активно способствовать обеспечению безопасности в регионе", – сказал генерал-лейтенант Вацлав Влчек, командующий Оперативного командования Вооруженных сил Чехии.

Как другие страны будут помогать защищать Польшу

Мы писали о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который позволяет пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", созданной в ответ на массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. К операции планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

Уже стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon в ближайшие дни начнут патрулировать воздушное пространство Польши в рамках миссии НАТО. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что речь идет о защите европейской безопасности после вторжения российских дронов.

Ранее Франция пообещала отправить Варшаве три истребителя Rafale. Такое обязательство перед премьер-министром Польши Дональдом Туском на себя взял французский президент Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины. Он выступил с таким предложением после инцидентов с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Сикорский также возразил, что польская противовоздушная оборона была неготовой к вторжению российских дронов. Он также заявил, что сбитие 3-4 БПЛА из 19-ти, если бы это произошло в Украине, "считалось бы стопроцентным успехом".

