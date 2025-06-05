Были установлены программы Касперского: Швейцария расследует утечку информации своих разведчиков в спецслужбы РФ

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер отдал приказ расследовать факт утечек конфиденциальной информации из Федеральной разведывательной службы страны в российские спецслужбы. Утечки произошли еще в период между 2015 и 2020 годами через программы якобы по кибербезопасности от печально известной Лаборатории Касперского.

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Причем другие спецслужбы предупреждали об угрозе швейцарскую разведку. Как сообщает Swissinfo, об этом говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

Утечки произошли "благодаря" киберподразделению разведчиков. Считается, что информация швейцарской разведки через предприятие Касперского попала в спецслужбы России, в частности в ГРУ и военную разведку.

Федеральная разведывательная служба в указанный период времени сама инициировала, провела и завершила три внутренних расследований "инцидентов в бывшем киберподразделении".

А уже в 2021 году, после указанных расследований, разведывательная служба инициировала реорганизацию своего киберподразделения. Комплексная реорганизация началась в марте 2024 года.

Так или иначе, но Мартин Пфистер инициировал административное расследование всех фактов утечек, и поручил это расследование "внешнему независимому органу".

"Для Пфистера разведывательная служба имеет центральное значение для защиты и безопасности Швейцарии, особенно в нынешней глобальной ситуации, которая характеризуется неопределенностью", – цитирует издание сообщение Минобороны страны, в добавляет, что именно поэтому швейцарский министр инициировал новое расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые серьезные заявления о возможных связях Лаборатории Касперского с российской разведкой прозвучали из США, еще в 2015 году.

В 2017-м тоже появилась информация, что Лаборатория Касперского работала над секретным проектом для Федеральной службы безопасности РФ.

После этого в подавляющем большинстве стран, начиная с США, любым правительственным организациям запретили пользоваться продукцией Лаборатории Касперского.

В прошлом году в США ввели блокирующие санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского.

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