Был с выключенным транспондером: польские истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

В среду, 8 апреля истребители F-16 военно-воздушных сил Польши успешно перехватили самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил России. Машина двигалась со стороны Балтийского моря с выключенным транспондером.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Войска Польского. Воздушного пространства Польши российский самолет не нарушил.

Что известно

Как сообщается, самолет не имел полетного плана, выполняя разведывательный полет в международном воздушном пространстве. Польские экипажи успешно сопроводили машину от воздушного пространства страны.

"Перехват самолетов не является демонстрацией силы, а является фундаментальным инструментом для обеспечения эффективного контроля над воздушным пространством страны. Их цель — быстро выявить объекты, которые не отвечают на запросы служб воздушного движения, работают без необходимого плана полета или нарушают действующие правила", – говорится в сообщении польского командования, отмечая, что такие действия помогают уменьшить риск инцидентов и обеспечить безопасность как гражданского движения, так и критической инфраструктуры.

Что известно о перехваченном самолете

Отметим, что Ил-20 – самолет комплексной радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, созданный на базе устаревшего советского пассажирского самолета Ил-18. Машина предназначена для перехвата радиосообщений, радиотехнической разведки (определение координат РЛС) и фотосъемки.

Самолет легко распознать по характерной антенне РЛС бокового обзора "Игла-1" под фюзеляжем и боковым контейнерам с фотоаппаратурой.

Напомним, что последний раз польская боевая авиация перехватывала российский разведывательный самолет в международной акватории Балтийского моря в декабре 202 года. В то же время на северо-востоке страны временно ограничивали воздушное движение из-за провокации Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, перехват самолета Ил-20 ранее произошел в октябре. Тогда российский борт, который двигался без транспондера, догнали польские истребители МиГ-29.

