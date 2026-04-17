Бундесвер ограничил использование частных телефонов для сотрудников из-за угрозы шпионажа со стороны России и Китая – Spiegel

Министерство обороны Германии резко ужесточило правила безопасности для сотрудников Бундесвера из-за угрозы шпионажа со стороны России и Китая. В частности, ограничено использование личных мобильных устройств во время работы и служебных встреч.

Новые меры уже начали действовать в зданиях министерства и военных офисах. Об этом пишет Spiegel.

По информации издания, соответствующая директива по безопасности была распространена в середине февраля среди всех подразделений Министерства обороны Германии. Кроме официального документа, многих государственных служащих и военных дополнительно проинформировали лично о новых правилах.

Отныне сотрудникам запрещено приносить любые личные устройства – мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы – на очные или онлайн-встречи, если во время них обсуждается информация с уровнем "конфиденциально – только для служебного пользования" или выше. Особенноэто касается совещаний, связанных с планированием учений, развертыванием войск или оценкой боевой готовности Бундесвера.

Перед началом таких встреч все личные гаджеты должны оставаться за пределами помещения – их необходимо сдавать и хранить в специально отведенных шкафах в коридорах. Аналогичные ограничения действуют и для служебных кабинетов, где работают с документами повышенной секретности. Это правило распространяется на большинство офисов в здании Бендлерблок в Берлине.

Причиной усиления мер называют высокий уровень угрозы шпионажа. В директиве отмечается, что Вооруженные силы Германии сейчас являются приоритетной целью для разведывательной деятельности, в частности со стороны России. Отдельно подчеркивается, что Китай также ведет системную и долгосрочную работу по сбору разведывательной информации.

Специалисты по безопасности считают личные мобильные устройства особенно уязвимыми к кибератакам. Речь идет о риске заражения шпионским программным обеспечением через установленные приложения или фишинговые атаки. Из-за того, что государственные органы не имеют доступа к личным телефонам сотрудников, подобные угрозы могут длительное время оставаться незамеченными, что создает серьезный риск утечки информации.

В то же время большинство работников министерства и военных уже обеспечены служебными мобильными телефонами. Эти устройства регулярно проверяются на наличие вредоносного программного обеспечения и имеют специальные защищенные приложения для работы с документами. Однако из-за ограничений на установку популярных мессенджеров, в частности WhatsApp, сотрудники до сих пор активно пользуются личными телефонами в повседневной работе.

Несмотря на новые ограничения, они остаются менее жесткими, чем в некоторых других структурах. Например, в Федеральной разведывательной службе Германии сотрудникам вообще запрещено приносить любые личные устройства. Подобные строгие правила также действуют в структурах НАТО, где использование частных гаджетов жестко регламентируется.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия подписали соглашение об обмене оборонными данными с поля боя. Документ согласовали при участии руководства обоих государств, и он предусматривает запуск совместных проектов в сфере анализа вооружения и военных технологий. Договоренность объявили 14 апреля во время официальной встречи, и она стала первой такой для Украины.

