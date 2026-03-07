Британия впервые показала свои мастерские, где ремонтируют военную технику на территории Украины

Великобритания показала мастерские на украинской территории, где ремонтируют военную технику. Объекты работают по контрактам с британским минобороны, а в работе задействованы как украинские, так и британские специалисты.

Сейчас в Украине функционируют четыре таких предприятия, и в ближайшее время планируется открытие еще одного. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В ведомстве отметили, что размещение предприятий позволяет значительно быстрее возвращать отремонтированное вооружение на фронт.

В мастерских ремонтируют бронетехнику и другое оборудование, в частности бронированные машины CVR-T, переданные Великобританией, машины поддержки Husky, легкие пушки L119, а также технику советского производства. Кроме того, там восстанавливают британские артиллерийские системы AS-90 и могут обслуживать шведские САУ Archer.

Министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард на этой неделе посетил один из таких объектов в Украине и пообщался со специалистами, которые работают для того, чтобы поддержать способность страны продолжать борьбу.

"От заводского цеха до линии фронта, Великобритания стоит рядом с Украиной. Наши новаторские мощности помогают непоколебимым Вооруженным силам Украины бороться с жестокими нападениями Путина, а британские фирмы стимулируют долгосрочное промышленное производство в Украине и сотрудничают с украинскими компаниями на благо обеих наших стран", – сказал он.

Соглашение Британии и Украины

Великобритания и Украина подписали соглашение по новому проекту в рамках программы "Лира" – совместного технологического обмена между двумя странами, о котором договорились премьер-министр Кир Стармер и президент Владимир Зеленский в июне 2025 года.

Документ также предусматривает сотрудничество в сфере разработки современных британских технологий радиоэлектронной борьбы и их интеграцию с украинскими платформами для усиления оборонного потенциала Украины.

В то же время торговая миссия стала шагом к постоянному присутствию Великобритании для поддержки британской оборонной промышленности в Украине. В ней приняли участие более 80 делегатов и 55 компаний, в том числе рекордные 35 британских предприятий, а также партнеры из Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

В ведомстве сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России Великобритания предоставила Украине более 21,8 миллиарда фунтов стерлингов помощи.

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, также известному как "охотник на "Шахедов". Документ является шагом к будущему производству зенитного беспилотника в Туманном Альбионе. По словам тогдашнего министра обороны Дениса Шмыгаля, планируется массовое производство перехватчиков – до нескольких тысяч единиц в месяц.

