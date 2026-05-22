'Борьба Украины – это наша борьба': премьер Канады надел вышиванку по случаю праздника. Фото

Премьер-министр Канады Марк Карни присоединился к празднованию Дня вышиванки и опубликовал фото в традиционной украинской одежде. Политик написал, что борьба Украины является общим делом демократических стран.

В четверг, 21 мая, он также обратился к украинским общинам в Канаде и мире со словами поддержки на своей странице в соцсети X. По словам Карни, независимость Украины станет победой для всех, кто поддерживает свободу и суверенитет государств.

"Борьба Украины – это наша борьба, их дело – наше дело, и их независимость станет нашей победой. К украинским общинам в Канаде и по всему миру, которые празднуют свою культуру, идентичность и традиции в этот День вышиванки: Канада стоит вместе с вами.", – отметил премьер Канады.

День вышиванки традиционно отмечают ежегодно в мае. В этот день украинцы надевают вышитые рубашки на работу, учебу или просто на прогулки по городу. Иногда это выглядит очень сдержанно, а иногда – как полноценный праздничный образ с традиционными элементами.

К поздравлениям присоединились и украинские знаменитости. Артисты, телеведущие и публичные лица опубликовали фото в вышиванках в своих соцсетях и поздравили украинцев с праздником. Часть из них выбрала современные стилизации, другие – классические орнаменты.

Марк Карни обнародовал сообщение именно в день празднования – 21 мая. На фото он предстал в светлой вышиванке с красным орнаментом. В своем обращении премьер отдельно упомянул украинские общины в Канаде и по всему миру.

Канада остается одной из стран, которые публично поддерживают Украину после начала полномасштабной войны России против Украины. И на этот раз канадский премьер использовал День вышиванки как возможность выразить солидарность с украинцами.

