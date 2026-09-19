Болгария на фоне угроз со стороны России запасется антидроновыми системами

Болгария планирует закупить более 10 антидроновых систем в связи с необходимостью усиления защиты военных объектов и критически важной инфраструктуры. Страна также усилит меры безопасности на предприятиях, где производят и хранят боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Об этом заявили министр обороны Болгарии Димитар Стоянов и министр внутренних дел Иван Демерджиев, сообщает Novinite. Во встрече также приняли участие руководители Государственного агентства национальной безопасности и Национальной службы охраны.

Болгария приобретёт более 10 антидроновых систем

По словам Стоянова, Министерство обороны подготовило отчет с предложением выделить дополнительные средства на закупку антидроновых систем. Также планируется установка систем видеонаблюдения и современного оборудования для усиления безопасности на военных объектах.

Министр отметил, что уже определены конкретные меры, а Минобороны приступило к работе над законодательными изменениями, касающимися дронов.

Стоянов также сообщил, что продолжаются переговоры с компанией, занимающей первое место среди предложений, поданных в рамках механизма SAFE. Болгария рассчитывает получить более 10 антидроновых систем, контракты планируется заключить до конца года, а сами системы должны поступить в следующем году. Их планируется развернуть в воинских частях.

Для закупки систем потребуется дополнительное финансирование. Министр обороны выразил надежду на сотрудничество с Министерством финансов.

По словам Демерджиева, в ходезаседания также рассмотрели вопрос защиты критической инфраструктуры. Проверки выявили серьезные недостатки в наличии противодроновых систем.

В связи с этим определены объекты, которые должны стать приоритетными для оснащения такими системами. По их закупке Министерство внутренних дел координирует работу с Министерством обороны.

Демерджиев сообщил, что в первую очередь антидроновые системы планируется развернуть вдоль морской границы Болгарии и болгарско-турецкой границы. Часть оборудования уже поставляется поэтапно.

Усилят охрану объектов с боеприпасами

Отдельно на заседании обсудили безопасность стратегических объектов, а также предприятий, где производят или хранят боеприпасы и взрывчатые вещества.

Министерство внутренних дел и Государственное агентство национальной безопасности проведут детальные проверки таких объектов и дадут конкретные рекомендации относительно необходимых мер безопасности.

Дополнительные меры уже введены. В частности, распоряжение генерального секретаря МВД предусматривает патрулирование полицией в районах расположения таких объектов. Также там должны работать дополнительные сотрудники охраны.

Эти меры планируется оставить в силе до конца года. В конце 2026 года будет проведена оценка, по результатам которой будет принято решение о их продлении или изменении.

Демерджиев также сообщил, что продолжается расследование двух инцидентов на объектах компании EMCO. В то же время он отметил, что пока не может раскрывать детали следствия.

Проверки выявили проблемы как с хранением взрывчатых веществ, так и с мерами безопасности на соответствующих объектах.

Напомним, 8 сентября в Болгарии дрон нарушил воздушное пространство страны и взорвался недалеко от Трансбалканского газопровода. После инцидента власти решили усилить безопасность вокруг стратегических объектов.

Как писал OBOZ.UA, 12 сентября на пляже в Бургасе болгарские военные обнаружили беспилотник, выброшенный на берег Черного моря. Специалисты ВМС установили, что он не содержал взрывчатки и не представлял опасности для людей.

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