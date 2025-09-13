В Болгарии на берег из Черного моря выбросило дрон: что известно о его происхождении. Фото

12 сентября на северном пляже Бургаса военные Болгарии обнаружили беспилотник, который выбросило на берег Черного моря. Дрон осмотрели специалисты ВМС, после чего его транспортировали на военно-морскую базу. По данным Минобороны страны, опасности он не представлял.

В ведомстве Минобороны рассказали, что сообщение о предмете в воде поступило на экстренный номер 112. После проверки выяснилось, что это дрон без взрывчатых веществ. "Объект не представлял угрозы для людей", – говорится в заявлении. По решению начальника штаба ВМС его доставили на базу в Бургасе.

Интересно, что это была уже вторая подобная ситуация за последний месяц.

Находка в Созополе

12 августа на пляже в Созополе также нашли военный беспилотник. Тогда он пробыл в море несколько месяцев – на это указывали поврежденные крылья и обшивка корпуса. Очевидцы вызвали полицию, которая оцепила территорию, а военные приняли решение уничтожить дрон на месте.

О происхождении обоих дронов официальной информации до сих пор нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Болгарии самолет фон дер Ляйен совершил экстренную посадку в Болгарии из-за помех GPS-сигнала. Болгарские власти тогда подтвердили, что это произошло из-за откровенного вмешательства России.

