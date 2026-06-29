Без закрылков: как выглядит первый в мире самолёт без подвижных частей управления, который поднимется в воздух до конца года. Фото

К концу года в небо взлетит уникальный самолет X-65 , в котором не будет подвижных элементов управления: их заменит система активного управления потоком и сопла по всей его поверхности. Работа над новым экспериментальным воздушным судном, которую ведет компания Aurora Flight Sciences при участии подразделения Пентагона, уже вышла на финишную прямую.

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Новый самолёт будет отличаться улучшенной аэродинамикой, меньшим весом, упрощённым обслуживанием и меньшим количеством потенциальных механических точек отказа. О революционной разработке рассказал портал ITC.

Что известно о "радикальном" самолете X-65

Разработчик новинки, компания Aurora Flight Sciences, объявила, что треугольные крылья X-65 прибыли на её сборочную площадку в Вирджинии: сейчас их интегрируют с фюзеляжем.

Когда этот этап будет завершен, Aurora и подразделение Пентагона по разработке передовых технологий DARPA планируют провести первый полет. Ожидается, что он состоится уже к концу 2026 года.

Правда, ранее запланированный первый полет уже приходилось откладывать. Самолет X-65, разрабатываемый в рамках программы DARPA CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors – "Управление революционными летательными аппаратами с помощью новых исполнительных механизмов"), должен был подняться в воздух летом 2025 года

"Превышение расходов, технические трудности и сбои в цепочках поставок вынудили команду приостановить работу. Теперь, когда планер приобретает законченный вид, оба партнера считают, что финишная прямая уже близка", – цитирует ITC сообщение New Atlas.

Самолет имеет необычную форму. Конфигурация "соединенного крыла" объединяет две пары крыльев на концах и формирует треугольный силуэт с каждой стороны.

Однако главное — не внешний вид, а революционный подход к проектированию самолета: X-65 вообще не имеет подвижных управляющих поверхностей: закрылков, элеронов, руля направления. Аппарат маневрирует с помощью системы Active Flow Control (AFC, активное управление потоком), которая использует 14 сопел, расположенных по всей поверхности самолета.

"Эти сопла подают точно синхронизированные струи воздуха под высоким давлением в тонкий слой воздушного потока, прилегающий к крылу. Такое вмешательство действует как невидимое препятствие, изменяя движение воздуха таким образом, чтобы наклонять, разворачивать или кренить самолет без использования каких-либо механических шарниров", – пояснили в New Atlas.

Для первых испытательных полётов X-65 оснастят комплектом традиционных механических управляющих поверхностей в качестве резервной системы. Бывший руководитель программы CRANE Ричард Влезиен назвал их "вспомогательными колесами, которые помогут нам понять, как AFC может заменить традиционные закрылки и элероны".

"План заключается в том, чтобы постепенно выводить их из эксплуатации по мере того, как система воздушных струй будет доказывать свою эффективность .Четырнадцать воздушных сопел заменяют все подвижные поверхности, управляя самолетом путем изменения воздушного потока", – утверждают разработчики.

Конструкция крыла модульная: внешние панели можно заменять, так же как и сопла AFC, что позволит в будущем испытывать различные конфигурации. По данным Aurora, беспилотник имеет размах крыла 9,1 м, максимальную скорость свыше 800 км/ч (497 миль/ч или примерно 0,7 Маха) и взлетную массу около 3175 кг.

В DARPA подчеркивают: отказ от внешних подвижных элементов дает вполне конкретные преимущества.

"Более чистая конструкция планера обеспечивает лучшую аэродинамику, меньший вес, упрощенное обслуживание и меньшее количество потенциальных механических точек отказа. Для военных беспилотных летательных аппаратов это также устраняет физические ограничения, связанные с проектированием с учетом человека-пилота", – пишет New Atlas.

Потенциально наиболее стратегически важными могут стать преимущества для малозаметности воздушного судна.

Традиционные управляющие поверхности по своей природе создают щели и кромки, которые рассеивают радиолокационную энергию и увеличивают эффективную площадь рассеивания самолета. AFC может позволить инженерам создавать по-настоящему бесшовные планеры, которые будет гораздо сложнее обнаружить.

"Это не первый случай, когда AFC испытывается в полёте. В конце 2010-х годов компания BAE Systems подняла в воздух небольшой демонстратор под названием MAGMA, который использовал сверхзвуковые воздушные струи для управления", – отмечает New Atlas.

Однако X-65 относится к совершенно другой категории — это первый полноразмерный летательный аппарат, развивающий высокую дозвуковую скорость, созданный для того, чтобы доказать жизнеспособность концепции за пределами аэродинамической трубы. Если первые полёты пройдут успешно, полученные данные могут в будущем повлиять на разработку следующего поколения как военных беспилотников, так и, в более отдаленной перспективе, коммерческих самолётов.

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