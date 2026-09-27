Берут пример с Путина? КНДР начала активно тестировать массированные атаки

Северная Корея приступила к отработке тактики массированных атак. Пхеньян взял на вооружение опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке.

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Армия КНДР делает акцент на сочетании обычных вооружений и дронов. Подробности сообщает The Wall Street Journal.

Что известно

В сентябре КНДР впервые провела учения с использованием для уничтожения целей ракет, способных нести ядерный заряд, реактивных снарядов, дальнобойной артиллерии и беспилотников.

Государственные северокорейские СМИ назвали целью учений оттачивание взаимодействия различных систем вооружения с помощью "концентрированного огня", способного уничтожить "вооруженные силы противника организационно и структурно".

Уже после этих учений Пхеньян 20 сентября объявил о запусках пары "гиперзвуковых ракет", летящих со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Они также, как утверждается, могут менять направление полета, что позволяет обходить средства ПВО.

За испытаниями этих ракет наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал ракеты, находящиеся на вооружении КНДР , "ультрасовременной технологией".

24 сентября северокорейские СМИ сообщили об испытаниях модернизированной 240-мм РСЗО с использованием снарядов с беспилотным точечным наведением.

В WSJ считают, что применение Пхеньяном новой тактики "может бросить вызов противовоздушной обороне США и их союзников".

Издание добавило, что в последнее время Ким Чен Ын уделяет больше внимания модернизации северокорейского обычного вооружения советской эпохи параллельно с развитием ядерной программы.

И укрепление военного сотрудничества с Россией ему в этом способствует – как и самой РФ, которая в войне против Украины использует ракеты, переданные КНДР.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о новой ракете КНДР, которая может затруднить работу Patriot. Речь идет о новой модификации баллистической ракеты KN-23 под названием Hwasongpho-11Ma-1.

Именно за ее запусками Ким Чен Ын наблюдал лично.

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