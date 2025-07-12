Басня о 'красной ртути': в ГУР разоблачили информоперацию Кремля в Сирии и объяснили, что за ней стоит. Видео

Спецслужбы страны-агрессора России продолжают информационную операцию в Сирии, направленную против Украины. Оккупанты предлагают на так называемом сирийском черном рынке оружия мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные "химикаты".

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При чем россияне не придумали ничего нового и используют старую советскую басню о "красной ртути". Об том сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В этот раз российские спецслужбы вдобавок к выдуманному "плутонию" PU.9424 U, реанимируют старую советскую басню о так называемой "красной ртути", которой не существует в природе.

Украинские разведчики отметили, что "красная ртуть" – выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда о "красной ртути" утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.

"Халтурщики из лубянки убеждают, что якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи", – сообщили в ГУР МО Украины.

Кроме того, в ведомстве добавили, что вместе с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами". В ГУР объяснили, что на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты государства-агрессора уже пытались продать раньше в рамках информационной операции против Украины.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. Поэтому старая мифология о "красной ртути" свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужб Кремля.

"Мы видим, как россия беспомощно "лезет из штанов", сеет теории заговора, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, где упал преступный режим второго путина – Башара Асада. Украина принимает все меры, в том числе через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России", – заявил Юсов.

Напомним, очередную информационную атаку со стороны России разоблачил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. Пропагандистские Telegram-каналы распространили выдумку о том, что в Сумах якобы детям предлагают собирать дроны за деньги.

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