Президент Соединённых Штатов как настоящий демократ пришёл на выборы досрочно, прождав в очереди примерно 40 минут, на протяжении которых дедуля получил возможность хорошо пообщаться и даже помог пожилой женщине в инвалидном кресле, оказавшейся как раз впереди него.

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Тем временем свои данные о рейтингах кандидатов рассказало BBC. Из 7 шатких штатов в 5 побеждает Трамп, в Мичигане — Харрис, в Висконсине ничья.

В пересчёте на голоса в коллегии это 68:15 в пользу Трампа при неопределённых 10, а вместе с голосами от остальных штатов (где сохраняется 219:226) счёт в пользу Трампа составляет 287:241 и 10 у кого-то в запасе, хотя эти висконсинские 10 при таком раскладе ничего пока не решают.

Но вариант у Камалы есть: за оставшуюся неделю победить в Висконсине и отобрать Пенсильванию с её 19 голосами — тогда будет 268:270 уже в пользу Харрис. То есть нужно лишь склеить снова демократическую Голубую стену.