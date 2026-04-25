Американские военные во время учений воссоздали украинскую спецоперацию 'Паутина': что из этого вышло

Воины 10-й группы спецназначения ВМС США в сентябре 2025-го провели учения по сценарию операции "Паутина", которую Служба безопасности Украины осуществила 1 июня того же года. Перенимая опыт нашей страны, Соединенные Штаты серьезно изменили стратегию использования дронов и борьбы с БпЛА.

Видео дня

Как передает Defense One, американские военнослужащие в течение недели обучались работе с беспилотниками с применением технологий, на разработку которых Пентагон потратил миллиарды. Тренировки под названием "Операция "Чистый горизонт" состоялись на авиабазе "Эглин" в штате Флорида.

США учатся у украинских защитников

"Я бы сказал вам, что это помогло нам определить наши приоритеты", – признал бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий Объединенную межведомственную оперативную группу 401, пентагоновский центр борьбы с беспилотниками.

Он заявил, что американские операторы БпЛА "получили уроки от украинцев", после чего вернулись и рассказали о реалиях войны.

Во время имитированного нападения военнослужащие ВМС США использовали широкий спектр беспилотников. По словам Росса, это были обычные радиочастотные коммерческие дроны, дроны "с направленными антеннами", которые труднее глушить, дроны "со скачкообразной перестройкой частоты" и, соответственно, с более устойчивым противодействием РЭБ.

"Они перешли к дронам Группы 3 и спустились к Группе 1. Мы использовали дроны с оптоволоконным управлением и дроны, управляемые LTE, сотовой сетью", – рассказал командир.

Такие испытания американские войска проводили впервые. Попытка воссоздать поле боя российско-украинской войны существенно отличалась от того, как обычно действуют США.

В Defense One отметили: работа РЭБ, которая противодействует беспилотникам, препятствует наведению самолетов и сотовой связи, поэтому военные могут пользоваться ею только при очень специфических обстоятельствах. "Даже новейшие испытания борьбы с дронами, такие как августовские учения T-REX в Кэмп-Аттербери (штат Индиана) и армейские учения FlyTrap в ноябре прошлого года в Германии, этого не делают", – говорится в статье.

Мэтт Росс добавил, что в период с сентября по декабрь 2025-го спецслужбы, командование боевых сил, исследовательское управление Пентагона и другие подразделения Минобороны США провели 67 испытаний.

"Все это было сделано с добрыми намерениями. Но мы не могли увидеть все эти данные таким образом, чтобы провести обоснованное сравнение различных систем, протестированных в разных местах", – сказал он.

Соединенным Штатам нужно понять, как американская тактика и техника будут работать на поле боя, таком как в Украине. Именно это пытается сделать целевая группа.

"Мы были в Украине около шести недель назад, общались с Силами беспилотных систем, наблюдали, как они защищают Киев каждую ночь, понимали, что они имеют на передовой линии войск. Затем мы рассмотрели эти перспективные технологии и ссылались на данные об их эффективности в Украине, а не на внутренние испытания и оценки ведомства", – рассказал Росс.

Он ожидает, что это изменит подход Вашингтона к закупке оборудования для уничтожения дронов и планирования обороны. Сентябрьские учения во Флориде показали, что американским защитникам нужен способ объединения данных, поступающих с удаленных радаров, БпЛА и систем борьбы с ними.

Бригадный генерал сказал, что теперь у США есть единое программное решение для отслеживания дронов и взаимодействия между службами. Других деталей он не раскрыл.

Также, как заметил Росс, учения доказали необходимость сосредоточиться на БпЛА большой дальности, которые смогут поражать "цели с высокой эффективностью, такие как системы командования и управления, логистики или противовоздушной обороны".

Для меньших беспилотников (от Группы 1 до Группы 2) США должны разработать дешевые дроны-перехватчики.

"Мы уже приобрели некоторые из этих систем, чтобы начать интеграцию во всем Министерстве обороны. За последние шесть недель мы выделили более 600 миллионов долларов на решение этой проблемы, в частности на быструю интеграцию новой технологии", – сообщил Росс.

Пентагон хотел бы получить 75 миллиардов долларов на новые технологии беспилотников из бюджета страны на 2027 год. Журналисты отметили, что это превышает годовой ВВП некоторых стран и текущий бюджет всего Корпуса морской пехоты США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!