'Амбиции Трампа по Гренландии неприемлемы': глава МИД Дании резко высказался после встречи с Рубио

Дания считает неприемлемыми планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Заявления американского президента подвергает сомнению суверенитет Дании.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Заявление было сделано после встречи Ларса Расмуссена с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам Расмуссена, во время встречи с Рубио вопрос Гренландии не обсуждался, поскольку для этого необходимо присутствие всех сторон, в том числе представителей правительства самой Гренландии. Однако чиновник сделал заявление от имени Датского королевства.

"Неоднократные заявления президента США с видением или стремлением контролировать Гренландию ни в коем случае не приемлемы. Это дошло до того, что фактически подвергает сомнению наш суверенитет как королевства", – заявил он.

Расмуссен добавил, что ссылки на безопасность, которые производят в США, также неприемлемы.

"В какой-то момент США имели 17 баз и военных объектов в Гренландии. Теперь у них там только одна база. Это то, что они сами решили, это их решение", – напомнил датчанин.

По словам министра, госсекретарь США заверил его, что Вашингтон уважает право Гренландии на самоопределение.

В Госдепе США по поводу встречи Рубио с Расмуссеном лаконично сообщили, что "министр Рубио подтвердил тесные отношения между Соединенными Штатами и королевством Дания".

"Они также обсуждали текущую координацию по укреплению стабильности и безопасности в Европе и обеспечению крепкого мира в Украине", – отметили в Рубио.

Тем временем премьер Дании Мэтте Фредериксен посетила Гренландию, где встретилась с новым правительством автономии. Она призвала Гренландию к "усилению сотрудничества с Соединенными Штатами в области обороны Арктики", но "решительно отвергла желание США аннексировать автономную территорию Дании".

Причем обращаясь к новому правительству автономии, чиновница перешла на английский, чтобы "отправить сообщение непосредственно Соединенным Штатам".

"Это касается не только Гренландии или Дании, это касается мирового порядка, который мы строили вместе по ту сторону Атлантики на протяжении многих поколений. Вы не можете аннексировать другую страну, даже ссылаясь на безопасность. Если вы хотите присутствовать в Гренландии, и Гренландия и Дания готовы к этому. И если вы хотите укрепить безопасность в Арктике, как и мы, тогда давайте сделаем это вместе", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Дональд Трамп считает, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Ранее новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Трамп, несмотря на его желания и заявления, не получит арктический остров. Жители Гренландии будут самостоятельно решать свое будущее.

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