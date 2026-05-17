Агент 007: Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Джеймса Бонда. Фото

Белый дом опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, где изображен президент США Дональд Трамп в образе британского супершпиона Джеймса Бонда. Таким образом его администрация могла иронично пошутить над тем, что "бондиана" начала кастинг преемника актера Дэниела Крейга, который исполнял роль агента МИ6 в течение 15 лет.

Соответствующее изображение появилось в официальном Twitter-аккаунте Белого дома. В то же время ирония заключается в том, что шпион по своей национальности является англичанином.

Трамп стал Бондом

Сгенерированная искусственным интеллектом фотография появилась в официальных соцсетях Белого дома вечером субботы, 16 мая. На ней изображен силуэт американского президента со стилизованной подписью "Сделаем Америку снова великой" в духе кинофраншизы.

Пользователи соцсетей сразу же высмеяли мем Белого дома о Трампе в роли Бонда.

"Лицензия на жениха", – написал один пользователь, намекая на связи между Трампом и павшим финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в ряде сексуальных преступлений.

Новый Джеймс Бонд

В свою очередь, журнал Variety сообщает, что киностудия Amazon MGM Studios недавно начала кастинг на следующего Джеймса Бонда. Для этого привлекли кастинг-директора Нину Голд, которая уже работала с подбором актеров для сериалов "Игра престолов", "Пробуждение силы" и "Корона".

Также сообщается, что среди актеров, которые пробовались на эту роль, был актер Том Фрэнсис, также известный по экранизации романа "Бульвар Сансет".

Заметим, что актер Дэниел Крейг исполнял роль Джеймса Бонда в течение 2006-2021 гг., появившись в фильме "007: Казино "Рояль", заменив Пирса Броснана. Последнее его появление было в 2021 году, когда вышла последняя лента "бондианы" с участием Крейга, "007: Не время умирать".

