80-я годовщина смерти Гитлера: что увидел в бункере первый иностранный солдат, которого допустили "советы"

Ровно 80 лет назад, 30 апреля 1945 года, 56-летний диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер и его 33-летняя любовница Ева Браун, ставшая женой лишь в день смерти, покончили с собой в бункере в Берлине. Хью Лунги, первый британский солдат, вошедший в бункер, рассказывал, что это было ужасное, мрачное место с жутким запахом.

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Ужас и зловоние не были сюрпризом, учитывая то, что произошло там всего несколько недель назад, пишет британская газета Daily Mail. Пока советские войска сражались за контроль над Берлином всего в нескольких сотнях метрах от него, Гитлер застрелился, а Браун раскусила капсулу с цианидом, говорится в статье.

Тела нацистского диктатора и его давней любовницы затем вынесли на улицу и сожгли соратники Гитлера, а затем спешно захоронили.

Их останки впоследствии обнаружили советские войска.

Первым британским солдатом, которого "Советы" допустили в логово Гитлера в июле 1945 года, был Хью Лунги, который находился в Берлине в качестве переводчика сначала для Уинстона Черчилля, а затем для его преемника на посту премьер-министра Клемента Эттли на Потсдамской конференции.

"Это было ужасное, мрачное место, в котором стоял жуткий запах", – рассказал Лунги спустя десятилетия.

Он говорил, что увидел "кучу пепла и кучу вещей", которые, как ему сказали, были "Гитлером и его любовницей".

Лунги разрешили пройтись по бункеру и даже взять с собой памятный сувенир. Он говорил, что выбрал том энциклопедии Гитлера Брокгауза.

Гитлер переехал в бункер, построенный в 1944 году, еще в январе 1945 года, когда поражение во Второй мировой войне стало неизбежным.

Именно оттуда он планировал неудачную военную кампанию Германии и выступал против реальности надвигающейся гибели.

К началу апреля 1945 года в Берлин прибыло около 2,5 миллиона советских солдат.

Через две недели они достигли центра города, причем бои развернулись всего в нескольких сотнях метров от входа в бункер Гитлера.

Гитлер продиктовал свое завещание в ночь с 28 на 29 апреля, а затем женился на Браун.

Их союз был отмечен вечеринкой в ​​бункере, на которой присутствовали ближайшие помощники Гитлера.

Днем 29 апреля эсэсовские телохранители Гитлера приступили к уничтожению его личных документов.

Собака Гитлера, овчарка Блонди, была отравлена ​​вместе со спаниелем Браун.

Утром 30 апреля в бункере были слышны звуки боевых действий, которые вели войска СССР.

Очевидцы рассказали, как Гитлер и Браун вышли из своих апартаментов, чтобы пожать руки своим личным сотрудникам.

Секретарь Гертруда Юнге вспоминала, что Гитлер дал ей и ее коллеге Герде Кристиан капсулы с ядом.

Последние слова Евы Браун после объятий Юнге были: "Возьми мою шубу на память. Мне всегда нравятся хорошо одетые женщины".

Гитлер и Браун затем отошли в свои комнаты и покончили с собой. Ученые полагают, что фюрер принял цианид и для подстраховки выстрелил себе в голову.

Свидетели говорили, что его тело было покрыто кровью, а от Браун исходил запах горького миндаля – характерный запах цианида.

"Там было сыро и отвратительно, было много грязной одежды – ужасное, мрачное место, где ужасно воняло. Однако это было захватывающе, и в тот момент я подумал: "Боже мой, это история". Снаружи была куча пепла и куча вещей, и я спросил: что это было? "Один из солдат, майор, сказал: "О, это Гитлер и его любовница", – говорил в интервью изданию Observer в 2005 году Лунги.

Он добавил, что в бункере было несколько комнат, в том числе медицинская комната "со стойкой для трав, полной стеклянных флаконов, в которых, как я полагаю, хранились как лекарства, так и яды".

Другая комната была похожа на студию и гостиную с книгами, включая собрание трудов Брокгауза Гитлера (аналог энциклопедии "Британник").

"Я взял один том и, когда снова поднялся по лестнице, спросил, можно ли мне взять это? Они сказали: "О да, берите, конечно".

Лунги также посетил здание рейхсканцелярии, откуда, по его словам, он забрал куски мраморного стола Гитлера.

Также он взял документ с подробным описанием подготовки к посещению Гитлером торговой ярмарки 1937 года.

Ранее Лунги был переводчиком Черчилля на Тегеранской и Ялтинской конференциях в конце 1943 года и феврале 1945 года.

До 1949 года он переводил на встречах Сталина с британскими генералами и дипломатами, в том числе с фельдмаршалом Бернардом Монтгомери и лордом Маунтбеттеном.

Лунги умер в возрасте 93 лет в 2014 году.

Как пишет Daily Mail, тела Гитлера и Браун после их смерти вынесли в сад рейхсканцелярии, облили бензином и подожгли. Однако они были лишь частично уничтожены огнем.

Советские войска обнаружили останки и провели вскрытие, результаты которого оставались скрытыми на протяжении десятилетий.

Осмотр обугленных останков тел показал, что одно тела принадлежали мужчине в возрасте от 50 до 60 лет и женщине в возрасте от 30 до 40 лет.

Русские также нашли стоматологические записи и рентгеновские снимки Гитлера, которые совпали с фрагментами зубов и челюсти, найденными в Берлине.

Однако утверждения о том, что Гитлер пережил поражение Германии, подпитывались самим Иосифом Сталиным, который цинично утверждал, что нацист жив, пишет Daily Mail.

Версии теории заговора – в частности, идея о том, что он бежал в Аргентину и тайно жил там в течение многих лет, подробно описывались в десятках книг и телешоу, однако авторитетные ученые опровергли идею о том, что Гитлер остался жив после 1945 года.

В 1945 году британский историк и офицер разведки Хью Тревор-Ропер провел исследование, опросив нескольких человек, присутствовавших в бункере Гитлера в его последние дни.

Все они дали показания о том, что Гитлер и Браун покончили с собой. Среди них был охранник Герман Карнау, который рассказал, что видел тела Гитлера и Брауна в огне совсем рядом с выходом из бункера.

"Сомнений больше нет. Гитлер раскусил капсулу с цианидом и через несколько секунд выстрелил себе в висок из пистолета Walther PPK", – заявил также немецкий эксперт, профессор Клаус Пюшель.

5 апреля 1970 года последние останки Гитлера по распоряжению советских властей были тайно сожжены, а его прах затем был сброшен в ручей в городе Магдебург в Восточной Германии.

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