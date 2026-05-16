36 американских врачей поставили под сомнение пригодность Трампа занимать должность президента США: что с ним не так

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре дискуссий относительно своего физического и психического состояния. Группа американских врачей публично поставила под сомнение его способность выполнять обязанности главы государства.

На этому фоні політичні суперечки навколо здоров'я президента лише загострюються.

36 американских врачей, среди которых неврологи, психиатры и психологи, обнародовали открытое письмо, в котором выразили серьезные опасения относительно состояния здоровья Дональда Трампа.

В документе отмечается, что они "чувствуют себя обязанными предупредить о президенте Соединенных Штатов, который представляет все большую опасность для общественности".

По словам экспертов, в течение последнего года они наблюдали за публичным поведением Трампа и пришли к выводу, что его когнитивные функции могли ухудшиться. Они указывают на "неорганизованные речи, бессодержательные высказывания, несвязные отступления и путаницу фактов", а также на случаи, когда президент выглядел сонным во время важных мероприятий.

Отдельно в письме упоминаются "грандиозные и бредовые убеждения", в частности заявления о собственной непогрешимости и оскорбления, в которых Трамп якобы отождествлял себя с различными символическими фигурами. Врачи также обращают внимание на "серьезные нарушения суждения и недостаток контроля импульсов", что проявляется в резких и агрессивных заявлениях.

Кроме того, эксперты отмечают, что президент демонстрирует признаки потери самоконтроля, в частности зацикливание на определенных идеях и чрезмерную активность в соцсетях.

В документе также говорится о рисках для глобальной безопасности, ведь, как подчеркивается, глава американского государства имеет значительные полномочия в сфере обороны.

Дискуссия усилилась после инцидента в Овальном кабинете, где Трамп во время мероприятия выглядел так, будто задремал. В ответ на это в Белом доме заявили: "Он моргнул глазами", отвергнув предположение о проблемах со здоровьем.

В то же время политики-демократы отреагировали критически.

"Это ооочень долгое моргание", – иронично отметил один из конгрессменов, а другой добавил: "Этот парень засыпает за рулем и вот-вот загонит всю страну в пропасть".

Несмотря на громкие заявления, в медицинском сообществе отмечают, что ставить диагнозы дистанционно неэтично. Этот принцип известен как "правило Голдуотера", которое запрещает врачам делать профессиональные выводы без личного обследования.

"Мы решительно предостерегаем от постановки диагноза на основе сообщений в СМИ", – подчеркнули отдельные специалисты.

В то же время они признают, что отсутствие диагноза не означает отсутствия проблем, и призывают к полноценному медицинскому обследованию президента. Ожидается, что в ближайшее время Трамп пройдет ежегодный медосмотр, однако его результаты традиционно обнародуются с ограниченной детализацией.

На фоне этих событий вопрос о физической и психической пригодности президента к исполнению обязанностей становится все более актуальным в США. По данным опросов, значительная часть американцев уже выражает сомнения относительно состояния здоровья главы американского государства, что лишь усиливает политическое напряжение в стране.

