11 стран ЕС призвали отменить право вето во внешней политике: что предлагают взамен

Одиннадцать стран Евросоюза призвали отказаться от принципа единогласия при принятии решений в области внешней политики. Вместо этого они предлагают изучить возможность перехода к голосованию квалифицированным большинством, чтобы отдельные государства не могли блокировать совместные решения ЕС.

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Об этом говорится в письме, адресованном верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, которое получило Euronews. Документ подписали Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция.

Почему страны хотят изменить правила

Авторы письма подчеркивают, что консенсус остается важным для легитимности Евросоюза. В то же время, по их мнению, он не должен превращаться в механизм, препятствующий совместным действиям.

"Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности. Поэтому мы продолжаем стремиться к консенсусу, где это возможно", — говорится в письме.

В то же время страны отметили, что ЕС должен гарантировать, чтобы такая культура способствовала совместным действиям, а не блокировала их.

"В противном случае у нас будет легитимность, но не будет силы", — подчеркнули они.

По мнению авторов документа, внешнеполитическая обстановка ЕС существенно изменилась из-за стратегической конкуренции, роста нестабильности и попыток подорвать основанный на правилах международный порядок.

Что предлагают изменить

Подписавшие письмо определили пять принципов, которые, по их мнению, должны улучшить общую внешнюю политику ЕС.

В частности, они призывают придерживаться принципов искреннего сотрудничества и взаимной солидарности, чаще использовать конструктивное воздержание вместо блокирования решений, а также не связывать внешнеполитические вопросы с другими, существенно не связанными с ними проблемами.

Кроме того, страны предлагают изучить возможности перехода от единогласия к квалифицированному большинству в рамках действующих договоров ЕС. При этом для блокирования такого перехода государство должно привести "обоснованные жизненно важные причины".

"Правовая база для всех пяти принципов уже существует. Только от нас зависит, воплотим ли мы их в жизнь и таким образом продвинем нашу внешнюю политику", — говорится в письме.

Одним из возможных путей является использование так называемой "переходной оговорки" в соответствии со статьей 31 договоров ЕС. Она позволяет при определенных условиях перейти от единогласия к квалифицированному большинству.

В то же время переход на новый формат не обязательно должен касаться всей внешней политики ЕС – его можно вводить отдельно для конкретных вопросов. При этом Германия, например, сама выступает против отказа от единогласия в вопросах торговли с израильскими посе

Однако у этого механизма есть существенное препятствие: для перехода от единогласия к квалифицированному большинству фактически также требуется единогласное согласие государств-членов. Из-за этого страны, выступающие против реформы, могут заблокировать её ещё на этапе принятия.

Сторонники изменений считают, что новый подход позволит ЕС быстрее принимать решения и избегать необоснованных блокировок. Противники же опасаются, что отказ от права вето может ослабить демократическую легитимность решений, а меньшие страны лишатся важного инструмента защиты собственных интересов. Показательно, что ни одна из стран Балтии не присоединилась к этой инициативе.

Как право вето использовал Орбан

Проблема блокирования решений особенно остро проявлялась во время пребывания Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии. В течение 16 лет он неоднократно использовал право вето, чтобы добиваться уступок от других государств ЕС и продвигать собственные интересы.

После поражения Орбана на выборах в апреле сторонники реформы считают, что в ЕС появилось окно возможностей для изменения правил. В то же время они опасаются, что ситуация может измениться после следующих выборов во Франции, если победу одержит евроскептическая политик Марин Ле Пен.

Отдельно Германия и Франция предложили усилить роль Каи Каллас как верховного представителя ЕС, при этом подчинив её непосредственно председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, в апреле председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить полномочия ЕС во внешней политике и отказаться от права вето. По её словам, после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии появился новый импульс для таких изменений.

Как писал OBOZ.UA, Венгрия при Викторе Орбане неоднократно использовала право вето для блокирования важных решений ЕС. В частности, Будапешт тормозил введение санкций против России и оказание финансовой помощи Украине.

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