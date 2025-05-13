Живые существа излучают свет: ученые сделали неожиданное открытие

Иногда люди говорят друг о друге: "ты светишься". Обычно это метафора счастливого вида. Но ученые установили, что живые существа и люди в частности действительно излучают свет.

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Как пишет издание Science Alert, соответствующую работу провели исследователи из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады. Их необычный эксперимент на мышах и листьях двух разных видов растений обнаружил прямые физические доказательства существования явления митогенетического излучения или же биофотона, прекращающегося после смерти. Это означает, что все живые существа могут буквально светиться здоровьем, пока жизнь не покинет их.

Результаты могут показаться немного странными на первый взгляд. Трудно не связать научные исследования биологического электромагнитного излучения с развенчанными утверждения любителей паранормальных явлений об ауре, окружающей живые организмы.

Более того, даже в теории видимые длины волн света, излучаемые биологическими процессами, должны быть настолько слабыми, что их легко затмевает интенсивное сияние окружающих электромагнитных волн в окружающей среде. Также более сильным оказывается тепловое излучение, которое вырабатываются в процессе метаболизма. Это затрудняет исследование явления биофотона.

Однако физик из Калгарийского университета Вахид Салари и его команда заявили, что наблюдали именно это – сверхслабое фотонное излучение (UPE). Оно производилось несколькими живыми животными в резком контрасте с их неживыми телами, а также явление наблюдали в нескольких листьях растений.

Наука, стоящая за биофотонами, сама по себе является спорной идеей. Различные биологические процессы явно генерируют яркие проявления света в форме хемилюминесценции. И в течение десятилетий спонтанное рассеивание световых волн длиной от 200 до 1000 нанометров регистрировалось в менее очевидных реакциях среди различных живых клеток, от тканей коровьего сердца до бактериальных колоний.

Серьезным претендентом на источник этого излучения является эффект различных активных форм кислорода, которые живые клетки вырабатывают, когда подвергаются стрессогенным факторами, таким как воздействие тепла, ядов, патогенов или недостатка питательных веществ. Например, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут подвергаться трансформациям, которые запускают их электроны на высокой скорости и выпускают один или два достаточно энергичных фотона, когда они возвращаются на место.

Наличие средств удаленного мониторинга стресса отдельных тканей у людей или животных или даже среди культур или образцов бактерий может предоставить техникам и медицинским специалистам мощный неинвазивный исследовательский или диагностический инструмент. Чтобы определить, можно ли масштабировать процесс от изолированных тканей до целых живых субъектов, исследователи использовали электронно-умножительные приборы с зарядовой связью и камеры с зарядовой связью, чтобы сравнить слабые излучения от целых мышей – сначала живых, а затем мертвых.

Четырех обездвиженных мышей отдельно помещали в темный ящик и снимали в течение часа, прежде чем их усыпили и снимали еще в течение часа. Их согревали до температуры тела даже после смерти, чтобы тепло не было переменной величиной. Исследователи обнаружили, что они могут улавливать отдельные фотоны в видимой полосе света, вырывающиеся из клеток мыши до и после смерти. Разница в количестве этих фотонов была очевидной, со значительным падением UPE в период измерения после их эвтаназии.

Процесс, проведенный на листьях кресс-салата Таля (Arabidopsis thaliana) и карликового зонтичного дерева (Heptapleurum arboricola), показал похожие смелые результаты. Стресс растений физическими повреждениями и химическими агентами предоставил убедительные доказательства того, что активные формы кислорода на самом деле могут быть причиной мягкого свечения. "Наши результаты показывают, что поврежденные части во всех листьях были значительно ярче, чем неповрежденные части листьев в течение всех 16 часов визуализации", – сообщают исследователи.

Сейчас исследователи предполагают, что наблюдение явления выработки фотонов клетками, находящимися в состоянии стресса, может в будущем сказать нам больше о нашем собственном здоровье.

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