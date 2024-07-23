Жители Киева наблюдали двойную радугу: что это за редкое оптическое явление. Фото и объяснения ученых

Вчера, 22 июля 2024, в небе над вечерним Киевом можно было увидеть двойную радугу. Такое оптическое явление объясняется тем, что солнечные лучи дважды отражаются в каплях.

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Двойная радуга встречается в природе не часто, а наблюдать ее можно до 5 минут. Об этом пишут ученые кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого национального университета.

Что такое радуга и почему она появляется

Радуга – это оптическое явление, возникающее вследствие преломления и отражения света в каплях воды. Если проще, то на повисшую в воздухе капельку воды, возникшую после дождя, падает солнечный луч. На границе "воздух - вода" луч преломляется, затем отражается от внутренней поверхности капли, еще раз преломляется и выходит из капли.

В результате преломления происходит разложение белого на разные цвета. Это явление называется дисперсией. Поскольку фиолетовые лучи преломляются сильнее красных, то после выхода из капли они расходятся. Поэтому красный цвет мы видим с наружной стороны первичной радуги, а фиолетовый – с внутренней.

Аристотель описал радугу в специальном разделе своей "Метеорологии". Он считал, что радуга возникает благодаря отражению света, но не просто от всех облаков, а от капель. В 1637 году французский философ и ученый Декарт дал математическую теорию радуги, основанную на преломлении света. Впоследствии эта теория была дополнена Ньютоном на основании его опытов по расписанию света на цвет с помощью призмы.

Виды радуг

В природе существует несколько видов радуг: обычная, двойная, перевернутая, туманная, лунная, зимняя и даже огненная.

Одной из самых обаятельных является именно двойная радуга. Она возникает тогда, когда солнечные лучи дважды отразились от стен капли изнутри. Это означает, что вы можете видеть два разных отображения, исходящие из разных углов. Тогда на небе возникает сразу две радуги: нижняя – яркая с четко выраженными цветами, а верхняя, с большим радиусом, менее яркая. Интересно, что порядок цветов в двойной радуге обратный.

Символ счастья и надежды

Издавна люди верили, что двойная радуга – это не только природное явление, но и символ счастья, надежды и гармонии. По народным приметам, увидеть такую радугу – хороший знак. Двойная радуга является предвестником начала большой "белой полосы" в жизни.

По словам психологов, наблюдение за интересными природными явлениями хорошо влияет на нервы и помогает отвлечься от окружающих бед и тревог.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть очаровало украинское вечернее небо с радугой.

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