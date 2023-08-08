Сеть очаровало украинское вечернее небо с радугой. Фото и видео

Во вторник, 8 августа, украинцы имели возможность полюбоваться чрезвычайно красивым закатом. А в столице Украины можно было увидеть разноцветное вечернее небо с радугой.

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Ее запечатлели жители нескольких районов Киева. Соответствующими кадрами поделились корреспонденты OBOZREVATEL и пользователи сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В столице двойная радуга появилась после дождя. Она раскинулась над городом и ярко выделялась на фоне закатного неба, окрашенного разными оттенками розового, фиолетового и оранжевого.

Также радугу заметили и над Одессой, местами она даже была двойной.

Кроме радуги гостям и жителям города удалось полюбоваться закатом, во время которого небо приобрело различные оттенки оранжевого и розового цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 1 августа над Землей взошла Суперлуна. Спутник приблизился к Земле, поэтому он выглядел больше и ярче обычного.

Хорошо большая Луна была видна в некоторых городах Украины. Захватывающие кадры этого явления из нашей и других стран смотрите по ссылке.

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