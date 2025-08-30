Жирафы на самом деле разные: ученые заявили о четырех видах

Жирафы всегда считались одними из величайших животных Африки, символом дикой природы и экзотической красоты. Много лет подряд их классифицировали как один вид с девятью подвидами, однако новые исследования меняют представление об этом животном.

Ученые из Международного союза охраны природы (МСОП) подтвердили: жирафов существует четыре разных вида. Эти результаты основываются на масштабном анализе генетических данных, который показал, что разница между видами является такой же существенной, как между бурыми и белыми медведями.

Признание этого факта имеет большое значение для защиты популяций, ведь каждый вид имеет собственные угрозы и потребности в сохранении, отмечает Daily Mai.

Северный жираф

Северный жираф (Giraffa camelopardalis) встречается в Чаде, Центральноафриканской Республике, Камеруне, Южном Судане и Демократической Республике Конго. Его легко узнать благодаря длинным и тонким оссиконам — костным выростам на голове. К сожалению, именно этот вид находится под наибольшей угрозой: по оценкам экспертов, в дикой природе осталось менее шести тысяч особей.

Сетчатый жираф

Сетчатый жираф (Giraffa reticulata) обитает в Кении, Сомали и Эфиопии. Он считается самым большим из четырех видов, поскольку может достигать высоты до шести метров. Его характерным признаком является четкий геометрический узор на меху, который напоминает сетку.

Масайский жираф

Масайский жираф (Giraffa tippelskirchi) распространен в Восточной Африке — его можно встретить в Танзании, Кении и Замбии. Этот вид отличается уникальным узором меха, напоминающим листья. Масайский жираф считается самым многочисленным среди всех четырех видов.

Южный жираф

Южный жираф (Giraffa giraffa) обитает в Намибии, Анголе, Зимбабве, Южной Африке и Замбии. Его популяция остается относительно стабильной по сравнению с другими видами, однако он также сталкивается с рядом угроз, связанных с деятельностью человека.

По словам исследователей, эволюционное разделение жирафов на четыре вида началось примерно 230–370 тысяч лет назад. В дикой природе они обычно не спариваются между собой, что подтверждает их отдельную видовость. Однако стремительное сокращение численности животных вызывает беспокойство. Сегодня в мире осталось около 117 тысяч диких жирафов, и каждый из четырех видов нуждается в индивидуальных программах охраны.

Популяции этих животных значительно уменьшились за последнее столетие. Ученые отмечают, что признание различных видов позволяет точнее оценить уровень их уязвимости и разработать эффективные стратегии защиты. Как отметила доктор Джулиан Фенесси, жирафы являются одними из крупнейших млекопитающих в мире, находящихся под угрозой, а потому вопрос их сохранения становится еще более актуальным.

