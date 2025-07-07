Земля ускоряется: когда ожидают самые короткие дни в истории

Ученые говорят, что Земля меняет скорость своего вращения. В июле 2025 года ожидаются дни, которые могут стать самыми короткими за всю историю наблюдений. Причины такого ускорения до сих пор окончательно не установлены, но факт остается: продолжительность суток – уже не фиксированная величина.

Видео дня

Это вызывает беспокойство у научного сообщества. Даже незначительные колебания могут влиять на точные системы вычислений, спутниковую навигацию и глобальную синхронизацию времени.

Что такое LOD и почему это важно

Продолжительность дня (LOD – Length of Day) – это показатель, который фиксирует, насколько фактический астрономический день отличается от условных 86 400 секунд. Измерить эту сверхточную разницу возможно только благодаря атомным часам, которые стали доступными в середине XX века.

Земля вращается быстрее

До 2020 года самый короткий день за всю историю наблюдений длился на 1,05 миллисекунды меньше, чем обычные 24 часа. Но после этого Земля начала вращаться еще быстрее. Абсолютный рекорд – 5 июля 2024 года, когда LOD составил -1,66 мс. И похоже, мы еще не достигли предела.

Согласно текущим расчетам, в 2025 году самые короткие дни могут прийтись на 9 июля, 22 июля и 5 августа. Точная дата зависит от нескольких факторов, прежде всего от орбитального положения Луны.

Как Луна влияет на скорость вращения

Когда Луна удаляется от экватора – на север или юг – Земля может вращаться немного быстрее. В дни, когда спутник занимает такие позиции, продолжительность вращения сокращается. Именно поэтому в 2025 году есть три вероятные даты, когда день станет самым коротким.

Почему Земля ускоряется

Этот вопрос пока не имеет однозначного ответа.

Ученые рассматривают несколько возможных причин:

движение ядра Земли и связанные с ним динамические сдвиги масс;

колебания в атмосфере и океанические течения, которые передают момент вращения;

изменения распределения масс после таяния ледников или землетрясений;

взаимодействие с Луной и Солнцем, которые влияют на приливы и геофизические процессы.

Эти факторы могут как ускорять, так и замедлять вращение планеты. В 2023 году даже фиксировали признаки возможной стабилизации или торможения, но пока тенденция к ускорению сохраняется.

Хотя нынешнее ускорение является рекордным, специалисты считают, что оно не продлится вечно. Рано или поздно Земля снова начнет замедляться. Это может быть связано с изменением в распределении масс или внутренними геофизическими циклами, которые еще недостаточно исследованы.

Нужно ли волноваться

Колебания в пределах нескольких миллисекунд никоим образом не влияют на нашу жизнь. Но для спутниковых систем, высокоточных навигационных технологий и синхронизации времени в международных сетях – это имеет значение. Именно поэтому ученые внимательно следят за LOD и в случае необходимости корректируют мировое время с помощью вставки високосных секунд.

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