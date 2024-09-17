Земля миллионы лет имела кольцо, как у Сатурна: ученые опубликовали доказательства

Новые геологические данные исследователей из Университета Монаша (Австралия) свидетельствуют о том, что когда-то Земля могла быть оцеплена кольцом обломков. То есть она была похожа на Сатурн.

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По результатам исследования, примерно 466 миллионов лет назад вокруг Земли образовалось кольцо вследствие распада массивного астероида, хранившееся десятки миллионов лет. Ученые отмечают, что существование этого кольца могло оказать глубокое влияние на климат нашей планеты, способствуя значительному охлаждению и формированию ее геологического ландшафта, пишет DailyGalaxy.

Кольцо, образованное из обломков

Идея о том, что Земля когда-то имела кольцо, подобно Сатурну, возникает вследствие необычного распределения ударных кратеров 466 миллионов лет назад. Исследовательская группа во главе с профессором Энди Томкинсом исследовала 21 известный кратер того периода, которые преимущественно были сосредоточены вблизи экватора Земли. Хотя это выглядит как аномалия, ведь удары метеоритов обычно распространяются по планете беспорядочно.

Ученые нанесли на карту эти кратеры на их начальные места, используя модели движения тектонических плит и обнаружили, что все столкновения произошли в пределах 30 градусов от экватора.

Команда исследователей предполагает, что большой астероид был захвачен гравитацией Земли и впоследствии разорван на части. Так образовалось кольцо космического мусора, вращающееся вокруг планеты. В течение десятков миллионов лет эти обломки постепенно упали на Землю.

Воздействие кольца на климат

Ученые полагают, что существование такого кольца могло повлиять на климат Земли. Ведь спустя примерно 20 миллионов лет после образования кольца наша планета вошла в резкий период охлаждения, известный как Хирнантский ледниковый период, один из самых холодных периодов в истории Земли. Ученые предполагают, что кольцо могло способствовать этому охлаждению, затеняя части планеты от солнечного света, особенно вблизи экватора.

По словам Томкинса и его коллег, кольцо создало экваториальную теневую зону, которая уменьшила количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли, снизив глобальную температуру.

Сравнение с другими планетами

Хотя идея о наличии у Земли кольца новая, планетарные кольца не являются редкостью в Солнечной системе. Кольца Сатурна наиболее известны, но другие планеты, такие как Юпитер, Уран и Нептун, также имеют слабые системы колец. Эти кольца обычно состоят из частиц льда и камней, вращающихся вокруг планет.

Любопытно, что планетарные кольца не обязательно являются постоянными элементами. Считается, что кольца Сатурна относительно молодые, им около 10 миллионов лет, и они постепенно распадаются.

Подобным образом, Марс сейчас разрывает на части один из своих спутников, Фобос, который в конечном итоге может образовать кольцо вокруг Красной планеты в течение следующих 20-40 миллионов лет.

Ученые отмечают, что понимание этих космических событий может не только пролить свет на прошлое Земли, но и предложить ценные уроки будущей планетарной науки и исследования.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сатурн полностью "потеряет" свои кольца в 2025 году.

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