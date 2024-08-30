Скандально известная капсула Boeing Starliner вернется на Землю без астронавтов: стала известна дата

NASA объявило, что капсула Boeing Starliner вернется на Землю не раньше следующей пятницы (6 сентября) при условии содействия погодным условиям и отсутствии технических проблем. Правда, на ее борту не будет астронавтов.

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Если все пойдет по плану, капсула будет отстыковываться от Международной космической станции (МКС) в 18.04 по восточному времени 6 сентября. А приземление состоится через шесть часов в космической гавани Уайт Сандс в Нью-Мексико, пишет Space.com.

Напомним, что Starliner стартовал 5 июня 2024 года в свою первую в истории миссию с экипажем, доставляя астронавтов NASA Суни Уильямс и Бутча Уилмора на Международную космическую станцию. Через день капсула пристыковалась, но произошло несколько сбоев. В частности, Boeing Starliner испытал несколько утечек гелия, а также пять из 28 двигателей системы управления реакцией отказали на пути в орбитальную лабораторию.

Миссия Starliner под названием Crew Flight Test (CFT) должна была длиться до 10 дней. Но NASA и Boeing с каждым днем продолжали пребывание капсулы на орбите, изучая проблему двигателя. Эксперты пытались понять, что привело к сбоям и могут ли они вновь возникнуть во время обратного пути на Землю.

После многочисленных проверок, NASA решило, что возвращение астронавтов на Starliner слишком рискованно. В минувшие выходные агентство объявило, что Уильямс и Уилмор вернутся домой на капсуле SpaceX Dragon в феврале 2025 года. А капсула Boeing вернется домой без экипажа.

"Космический корабль Starliner без экипажа будет выполнять полностью автономный возврат с диспетчерами полета Starliner Mission Control в Хьюстоне и в Boeing Mission Control Center во Флориде. Команды экспертов на Земле могут дистанционно управлять космическим кораблем, если это необходимо путем необходимых маневров для безопасного отстыковки, повторного входа и приземления с парашютом на юго-западе Соединенных Штатов", – заявили представители NASA.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA пообещало вернуть домой астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, застрявших в космосе на 9 месяцев из-за неисправности капсулы Boeing Starliner.

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