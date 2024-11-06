Застрявшая на МКС астронавт NASA смутила врачей своим видом на свежем фото из космоса

Врач выразил обеспокоенность состоянием здоровья 59-летней Сунниты Уильямс, которая застряла на Международной космической станции (МКС). Астронавт NASA поделилась свежими фотографиями, на которых она выглядит очень похуделой.

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Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор застряли в космосе на 9 месяцев вместо 8 дней, ведь неисправный космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю. Их возвращение запланировано на февраль 2015 года, пишет DailyMail.

Несмотря на то, что в своих публичных комментариях и интервью оба астронавта положительно высказываются о пребывании на МКС, недавно опубликованное фото говорит о другом, отмечает врач-пульмонолог Виней Гупта.

"То, что вы видите на этом снимке – это человек, который, по моему мнению, испытывает естественный стресс жизни на очень большой высоте, в герметичной кабине, в течение длительного времени. Ее щеки выглядят впалыми. Обычно это случается, когда у вас есть общая потеря массы тела. Она, вероятно, некоторое время испытывала значительный дефицит калорий", – сказал доктор Гупта.

Ученые отмечают, что в космосе тело сжигает больше калорий, ведь оно приспосабливается к изменениям гравитации и пытается поддерживать температуру тела в холодных суровых условиях. Чтобы предотвратить потерю мышц и деформацию костей, астронавты занимаются спортом около 2,5 часов в день, что сжигает больше калорий.

Хотя на опубликованном фото не выглядит, что Сунита Уильямс нечего есть. Напротив, вместе с коллегами она готовит пиццу из пепперони, чипсами и другими вкусностями.

"Учитывая, что я вижу на фотографии, не думаю, что она находится в месте, где ее жизнь находится в опасности. Но я не думаю, что посмотрев на это фото, вы можете сказать, что у него здоровый вес", – заметил врач.

Астронавтам рекомендуется потреблять до 3500 калорий в день во время пребывания в космосе, чтобы предотвратить разрушение организма. "Ваш метаболизм в космосе принципиально требует от вас сжигать гораздо больше энергии, чем вы потребляете, даже если вы едите ломтики пепперони. Тело этой астронавтки, вероятно, работает больше, чтобы выполнять элементарные вещи, потому что парциальное давление кислорода ниже, чем на уровне моря", – добавил Виней Гупта.

Напомним, что на прошлой неделе весь экипаж NASA был госпитализирован после того, как они провели более 200 дней на МКС.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA пообещало вернуть домой астронавтов, застрявших в космосе на 9 месяцев.

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