Засекреченный китайский космический самолет сняли на орбите: 'Божественный дракон' совершает уже свой третий полет вокруг Земли. Видео

Засекреченный китайский космический самолет впервые попал на камеру. Орбитальный корабль под названием "Шэньлун", что в переводе с китайского означает "Божественный дракон", совершает уже свой третий полет вокруг Земли.

Видео дня

Секретный китайский аппарат находится в космосе с декабря прошлого года. Западные эксперты и военные не знают, какие цели этот загадочный объект преследует на орбите, ведь Китай хранит эту информацию за семью замками, пишет Space.com.

До сих пор эксперты не имели точного представления о том, как выглядит "Божественный дракон". Однако ветерану космических наблюдений Феликсу Шефбенкеру из Австрии удалось запечатлеть этот секретный объект.

Шефбенкер использовал телескоп с 14-дюймовым зеркалом и механизмом, способным следить за спутниками, который автоматически удерживает его в центре поля зрения. "Я делаю эти изображения, снимая видео во время облета, а затем складывая и увеличивая резкость лучших кадров", – рассказал Феликс.

Две солнечные панели, которые можно увидеть в конце видео, не видно ни на одной визуализации, доступной в Интернете. "Я не очень уверен, это солнечные батареи, какие-то другие элементы, такие как антенна или что-то подобное", – добавил Шофбенкер.

Спутниковый споттер измеряет длину корабля примерно на 10 метров. То есть китайский "Божественный Дракон" длиннее американского космического самолета X-37B, который эксплуатируется Космическими силами США.

"Но это также может быть немного не так, поскольку угол, под которым освещается самолет, может скрыть некоторые особенности. Я ничего не могу сказать о размахе крыльев, поскольку их не видно на моих изображениях", – подчеркнул Феликс Шефбенкер.

Недавно "Шеньлун", выведенный на орбиту 14 декабря 2023 года ракетой Long March 2F, снизил свою высоту, сейчас он находится примерно в 350 километрах над Землей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Китай запустил на орбиту шесть таинственных объектов, излучающих сигналы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!