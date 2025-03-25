За сколько часов до сна нельзя пить кофе: объяснение ученого

Ученые из исследовательского центра расстройств сна в больнице Генри Форда в Детройте (штат Мичиган, США) обнаружили, что потребление сваренного кофе в разное время суток по-разному влияет на качество сна. Согласно результатам исследования, употребление кофеина даже за шесть часов до сна может значительно нарушить сон, сократить его общее время и повлиять на состояние покоя организма.

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По словам Дэвида Бенавидеса, сертифицированного врача медицины сна и исследователя Гарвардской медицинской школы, кофеин блокирует аденозин, который, по сути, является химическим веществом, способствующим сна в мозгу. То есть если кофеин будет присутствовать в организме перед сном, это может стимулировать энергию ценой нарушения сна, даже если человек не чувствует этого, пишет News Week.

"Исследования предполагают, что кофеин не только сокращает время сна, но и может ненамеренно ухудшить качество сна, который вы получаете. Это касается и глубокого сна, который имеет важное значение для многих функций, в том числе для восстановления мышц", – говорит ученый.

А вот пить кофе с утра, по словам доктора Бенавидеса, полезно не только для сна, но и для общего здоровья. Ученые провели исследование, продолжавшееся практически десятилетие, с помощью которого определили, как привычка употребления кофе влияет на здоровье сердца и долголетие.

Исследование выявило две типичные модели употребления кофе: 36 процентов участников пили кофе преимущественно утром, а еще 14 процентов предпочитали этот напиток в течение дня. В результате ученые отслеживали смертность по всем причинам, включая болезни сердца и рак.

Основные выводы указывают на то, что пившие кофе преимущественно утром имели меньший риск смерти от любой причины и от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Однако употребление кофе в течение дня не давало такого же защитного эффекта. Интересно, что большее количество потребления кофе связано с меньшим риском смерти, но это касается только тех, кто пьет его в первой половине дня.

Доктор Бенавидес отметил важность понимания метаболизма кофеина и концепции периода полувыведения – времени, необходимого организму для выведения половины вещества.

"Для периода полураспада кофеина 5-6 часов, если вы выпили чашку в 15:00, половина его может все еще быть в вашем организме до 8-9 вечера. Этот процесс может быть усложнен генетически, поскольку некоторые люди от природы являются более быстрыми или медленнее метаболизаторами кофеина, то есть он влияет на каждого по-разному", – объяснил он.

Также ученый подчеркнул важность понимания, что кофе может быть полезен для организма – если его потреблять в умеренных количествах, кофеин может улучшить повседневную жизнь и принести пользу без существенного ущерба качеству сна.

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