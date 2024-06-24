Люди разбегались от ужаса: в Китае разгонный блок ракеты неконтролируемо упал после успешного запуска. Видео

В Китае рядом с жилым районом упала часть ракеты-носителя Long March 2-C. Она вывела на орбиту космический аппарат SVOM.

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Об этом сообщает портал wccftech.com. Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Местные жители, судя по видео, были в шоке от пережитых эмоций.

Стоит отметить, что запущенный из Xichang Satellite Launch Center с помощью ракеты-носителя Changzhеng 2С рентгеновский телескоп SVOM (Space Variable Objects Monitor) весил 950 кг.

Справка

Это уже вторая совместная китайско-европейская научно-исследовательская миссия, стартовавшая в этом году. Более точно, программа SVOM является китайско-французской, к которой присоединились также партнеры из Германии и Великобритании. Два из четырех научных устройств на борту космического аппарата подготовлены европейской стороной.

Напомним, на прошлой неделе аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов вторично отложило возвращение на Землю космического корабля Boeing Starliner. Новая дата возврата Starliner не названа. Аппарат остается пристыкованным к Международной космической станции, где он "хорошо работает".

Как сообщал OBOZ.UA, Boeing Starliner только с третьей попытки и длительными задержками стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал и за сутки успешно добрался до МКС. Однако во время 24-часового перелета у космического корабля произошло четыре аварийных истока гелия и пять неисправностей в 28 маневренных двигателях.

Поэтому дату возвращения, первоначально назначенную на 14 июня, перенесли на 26 июня. А тем временем NASA показало на видео погружение в черную дыру.

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