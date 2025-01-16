Вызов Илону Маску брошен! Blue Origin Джеффа Безоса после многочисленных переносов запустила ракету в космос

Миллиардер Джефф Безос бросил космический вызов другому миллиардеру – Илону Маску, лидирующему в пространстве внеземных миссий. В четверг, 16 января, мощная ракета New Glenn компании Безоса Blue Origin отправилась в тестовый полет.

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Старт прошел успешно, все двигатели отработали идеально. Приблизительно через 12,5 минуты после запуска разгонная ступень ракеты вышла на орбиту – осуществив главную цель сегодняшнего тестового полета, который компания назвала NG-1, пишет Space.com.

По словам представителей Blue Origin, ступени разделились без проблем. Однако не обошлось без внеплановых событий.

Blue Origin также пыталась высадить многоразовую первую ступень New Glenn на корабль в Атлантическом океане, получивший прозвище Jacklyn в честь матери Джеффа Безоса. Ракета-носитель сумела запустить три двигателя во время повторного входа, как и было запланировано, но он не задержался при посадке.

"У нас не было приземления ракеты-носителя, но мы приблизились и собрали много полезных данных", – сказала вице-президент отдела космических систем Blue Origin Ариан Корнелл.

Хотя компания неоднократно отмечала накануне запуска, что это второстепенная цель, которую вряд ли удастся достичь на NG-1.

Напомним, что мощная ракета New Glenn, имеющая высоту 98 метров, прошла долгий путь к стартовой площадке. Ее первый полет планировался в 2020 году, но разработка мощных двигателей первой ступени ракеты BE-4 замедлила этот график.

Известно, что сегодняшний старт изначально был запланирован на 10 января, но Blue Origin отложила это на 72 часа из-за бурного моря в запланированной зоне посадки ракеты-носителя. А попытка запуска 13 января была отложена из-за накопления льда в одном из силовых блоков ракеты, так что Blue Origin отложила следующую попытку на сегодняшнее утро.

Ранее OBOZ.UA писал, что исторический запуск ракеты Blue Origin Джеффа Безоса отменили.

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