Исторический запуск ракеты Blue Origin Джеффа Безоса отменили: Илон Маск может быть спокоен

Аэрокосмическая компания Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос, сегодня утром, 13 января, пыталась запустить дебютную миссию своей мощной ракеты New Glenn, бросающей вызов ракетам Falcon SpaceX Илона Маска. Однако взлет, который должен был состояться со станции космических сил Флориды на мысе Канаверал, отложили "чтобы устранить проблему подсистемы транспортного средства", отметила Blue Origin на свой странице в сети Х.

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Похоже, Маск теперь может быть спокойным, ведь это уже третья неудачная попытка запустить ракету компании его конкурента Безоса. Сначала запуск был запланирован на 10 января, а затем на 12 января, но Blue Origin откладывала их из-за неблагоприятной морской погоды, которая могла повлиять на посадку ракеты на аварийном корабле компании в Атлантике, пишет Space.com.

По информации Blue Origin, ракета New Glenn высотой 98 метров разрабатывалась компанией около десяти лет. Она имеет многократную первую степень, как у ракет Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX, которая доминирует в этой области.

Хотя, по словам специалистов, для демонстрации надежности, необходимой для запуска дорогостоящих зондов NASA, высокоприоритетных полезных нагрузок национальной безопасности и других коммерческих космических аппаратов, Blue Origin потребуется не один успешный испытательный полет, пишет CBSNews.

Известно, что New Glenn не планирует разворачивать никаких спутников во время будущей миссии, которую Blue Origin называет NG-1. Но ракета будет нести полезную нагрузку: тестовую версию новой космической платформы компании "Голубое кольцо".

Компания Безоса также намерена проверить коммуникационные возможности Blue Ring от орбиты до Земли, а также испытать свою телеметрию в космосе, аппаратное обеспечение для отслеживания и управления, а также наземное радиометрическое отслеживание, которое будет использоваться на будущем серийном космическом аппарате Blue Ring.

Ранее OBOZ.UA писал, что космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса к середине 2025 года намерена совершить посадку беспилотного модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) на поверхность Луны.

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