Всего 100 лет назад: каким было последнее крупное открытие суши на планете Земля

В эпоху спутников и цифровых карт, кажется, что на Земле давно не осталось неизвестных территорий. Мы привыкли думать, что каждый остров и каждый материк уже открыты и детально изучены. Однако еще чуть более ста лет назад человечество продолжало делать настоящие географические открытия.

Одним из них стал архипелаг Северная Земля – последнее большое открытие суши на планете. Его появление на картах мира стало результатом опасных арктических экспедиций. Эта история сочетает научное любопытство, человеческую отвагу и суровую реальность Севера, пишет IFLScience.

Мир до последних великих географических открытий

Еще в начале XIX века для человечества оставалась загадкой даже Антарктида. Лишь в 1820 году появились первые подтверждения существования ледяного материка, который впоследствии признали шестым континентом. Казалось, что после этого все большие участки суши уже известны. Однако Арктика, из-за чрезвычайно сложных условий, еще долго хранила свои тайны. Именно там и произошло открытие, которое стало финальным аккордом эпохи великих географических исследований.

Арктические экспедиции и Северный морской путь

В начале XX века внимание исследователей было приковано к Северному морскому пути, который рассматривали как перспективный торговый маршрут. Для его изучения отправлялись масштабные экспедиции, работавшие в экстремальных условиях ледовитых морей.

Некоторые из них испытывали серьезные трудности: корабли попадали в ледяные ловушки, а экипажи вынуждены были зимовать среди дрейфующих льдов. Такие экспедиции нередко завершались трагедиями, но в то же время давали новые знания об Арктике.

Момент открытия Северной Земли

В сентябре 1913 года во время очередного арктического путешествия исследователи заметили то, чего не было ни на одной карте. Среди тумана и айсбергов появились четкие очертания высокого горного побережья, покрытого снегом. Сначала это могло показаться оптической иллюзией, но сомнения быстро исчезли. Экипаж изменил курс и подтвердил: перед ними – неизвестная ранее земля. Так мир узнал о существовании нового арктического архипелага.

Архипелаг Северная Земля

Впоследствии выяснилось, что Северная Земля состоит из пяти крупных островов и нескольких меньших. Общая площадь архипелага достигает около 37 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией отдельного американского штата. Почти половина этой суши постоянно покрыта льдом. Здесь царит арктическая тундра с мхами, лишайниками и одиночными кустарниками, а климат остается холодным и сухим в течение всего года.

Полноценное картографирование архипелага состоялось только в 1930-х годах, когда его подробно исследовали следующие экспедиции. На островах обитают морские птицы, изредка встречаются белые медведи, песцы и лемминги.

Из-за суровых условий Северная Земля непригодна для постоянного проживания людей. Сегодня она остается почти безлюдной, принимая лишь ученых. Именно поэтому архипелаг считают символом завершения эпохи великих географических открытий и напоминанием о том, как недавно мир еще хранил свои тайны.

