Всегда ли сутки на Земле состояли из 24 часов? Интересные факты, которых вы не знали

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 часа. Этот промежуток указывает на завершение суток. Последовательная смена положения планеты помогла людям разработать надежную систему времени. Однако период обращения не всегда был одинаковым.

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Много лет назад длительность суток значительно отличалась от современной, пишет Live Science. По словам Сары Миллхолланд, доцента кафедры физики в Массачусетском технологическом институте, в разные исторические периоды дни на Земле были как короче, так и длиннее.

Исследователи утверждают, что первоначально наша планета совершала полный оборот вокруг оси менее чем за 10 часов. Быстрое изменение положения стало результатом столкновения с протопланетой, размер которой подобен Марсу, что спровоцировало увеличение углового момента Земли. Это произошло из-за отсоединения от ее поверхности достаточно большой части, образовавшей Луну. Профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте Константин Батыгин говорит, что со временем приливной эффект спутника замедлил скорость вращения планеты, достигшую 19 часов.

По словам ученых, продолжительность земного дня меняется до сих пор. Несмотря на то, что это происходит с небольшой скоростью, сутки увеличиваются на 1,7 миллисекунды каждого века.

"Изменение скорости вращения Земли происходит достаточно постепенно, чтобы эволюционные процессы могли адаптироваться. Относительное изменение орбитальной скорости не будет заметно в повседневной жизни", – объяснил Константин Батыгин.

Главным фактором замедления движения нашей планеты является постепенно отдаляющаяся от ее поверхности Луна. Этот процесс слишком неспешный, поэтому может потребоваться более 200 лет, чтобы продолжительность суток достигла 25 часов.

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